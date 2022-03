Zoë Kravitz aurait pu être Catwoman plus tôt si le monde était moins raciste

Zoë Kravitz est Catwoman dans la nouvelle mouture de Batman signée Matt Reeves. Et si elle y crève l’écran, elle s’était pourtant vu refuser ce même rôle dans un précédent opus de la franchise, pour un motif raciste.

Depuis sa sortie le 2 mars en France, The Batman s’offre un carton au box-office, dépassant même Uncharted, un blockbuster explosif avec Tom Holland.

La faute à une réalisation plus sombre encore que les opus précédents et à un casting prodigieux, dans lequel on compte évidemment Robert Pattinson mais aussi Zoë Kravitz.

Cette dernière avait d’ailleurs déjà voulu passer le casting pour jouer Catwoman dans The Dark Knight Rises, de Christopher Nolan, mais avait été recalée pour une raison raciste.

Zoë Kravitz recalée de l’audition de The Dark Knight Rises

En campant Catwoman, Zoë Kravitz succède cette année à Lee Meriwether, Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway et Halle Berry (bien que le film Catwoman ne fasse pas partie de la franchise Batman).

Et figurez-vous que l’actrice de 33 ans aurait pu intégrer l’univers plus tôt !

Elle avait en effet voulu passer le casting pour jouer Catwoman dans The Dark Knight Rises, de Christopher Nolan — rappelez-vous, c’est celui où Tom Hardy a poussé trop de fonte et où Marion Cotillard… meurt — mais avait été immédiatement écartée, pour se voir préférer Anne Hathaway.

En cause ? Ni son jeu, ni encore une quelconque répulsion pour le népotisme de la part des directeurs de casting mais simplement le fait qu’elle soit trop « urbaine ». Aux États-Unis, le terme « urbain » fait directement référence à la communauté noire-américaine.

En conclusion, Zoë Kravitz a été évincée du projet à cause de sa couleur de peau, comme elle le rapporte au Guardian :

« Je ne sais pas si ça venait directement de Chris Nolan. Je pense que c’était probablement un directeur de casting ou un assistant de directeur de casting. Être une femme racisée et être une actrice, et me voir dire que je ne peux pas jouer à cause de ma couleur de peau, en utilisant le terme “urbaine”, a été très dur à encaisser à ce moment-là. »

L’actrice avait déjà mentionné cet événement en 2015 au magazine Nylon.

Elle expliquait qu’un petit rôle pour lequel elle voulait passer un casting était un petit rôle, mais qu’elle ne pouvait même pas auditionner parce que le film ne voulait pas « donner dans l’urbain ». Elle confiait qu’elle avait trouvé cela ridicule et blessant.

L’audition pour The Dark Knight Rises s’est déroulée en 2010 ; heureusement, l’eau a coulé sous les ponts de l’archaïsme depuis.

Zoë Kravitz s’illustre en tout cas comme la meilleure des Catwoman de l’histoire dans The Batman de Matt Reeves, actuellement au cinéma.

À lire aussi : Lâchez tout pour voir The Batman, le plus punk des blockbusters