Zendaya tient Tom Holland par la taille et Internet s’affole

Zendaya et Tom Holland sont les petits chouchous de Hollywood, tant à l’écran que dans la vie. Et leur complicité est adorable à voir… Cependant, beaucoup de fans semblent troublés sur un sujet particulier : leur différence de taille…

Récemment, Tom Holland et Zendaya, le couple iconique de Spider-Man, ont été paparazzés. Sur les clichés, ils se baladent tranquillou, Zendaya en jogging et Tom Holland a un mug à la main, comme un dimanche, quoi.

Mais oh ! Pardon ? Zendaya tient Tom Holland par la taille ! Et vu les réactions, on dirait que c’est incroyable qu’une femme tienne son copain par la taille dans la rue.

Différence de taille, et alors ?

Tom Holland et Zendaya ont déjà adressé leur différence de taille et le fait qu’ils n’en avait rien à faire. C’est vrai qu’une femme plus grande que son mec, ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir dans les médias. Pas parce que ça n’existe pas, mais parce que ce n’est que très peu représenté.

À l’écran, vous verrez souvent des couples où l’homme est plus grand, ou du moins pas plus petit que sa partenaire. C’est une norme bête qui nous déshabitue totalement à concevoir d’autres types de duos.

Pourtant, on ose espérer que Tomdaya n’est pas le seul couple au monde avec une différence de taille…

Et puis, soyons claires : il n’y a pas de gestes d’affections dédiés aux femmes et d’autres aux hommes. Vous avez le droit d’attraper la taille de votre mec, mettre votre bras autour de ses épaules. Bref, il n’y pas de règles !

Tout le monde : "Zendaya le tient par la taille mon Dieu que c'est choquant !"



Moi : "Pourquoi il tient une tasse dans la rue ?" pic.twitter.com/Y0UPtf6e6h — Mary Reniaa (@maryreniaa_) January 25, 2022

Comme Tom Holland, laissez-vous rattraper par votre meuf

Dans une interview pour le Graham Norton Show, le couple avait raconté que pour une scène de Spider-Man, Tom Holland était censé rattraper Zendaya dans ses bras, mais la différence de taille ne permettait pas que la cascade fonctionne, donc ils ont fait le contraire. L’acteur avait dit :

« C’est agréable d’être rattrapé, pour une fois ! »

Le duo, en plus d’être talentueux, est très mignon. Leur alchimie en interview donne toujours le sourire et ils permettent de montrer des couples à l’écran qui ne rentre pas tant dans les normes hétérosexuelles. Et ça fait du bien.

