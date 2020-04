On fait du yoga avec Cassandre et Lucie ! EN ROUE LIBRE ep.14

Bienvenue dans un nouvel épisode d’EN ROUE LIBRE ! Étire-toi… c’est parti !

Le yoga pour les débutants : c’est possible !

Je l’avoue, j’ai toujours regardé le yoga de loin en voyant ma sœur en faire pendant que mon frère et mon père me proposaient d’aller faire du vélo.

Étant un grand fan de vélo, je n’ai jamais cédé au yoga, mais les conditions actuelles ont fait que j’avais quand même besoin de me défouler un peu : et le yoga défoule ! Et oui, pas si simple de tenir une position que tu n’aurais même pas envisagé 1h plus tôt.

Je te laisse découvrir ma découverte du yoga, car comme dit le dicton : en avril, ne te découvre pas d’un fil ! Ça n’a rien à voir avec le yoga mais on est en avril donc bon, ça marche un peu quand même !

Abonne-toi à Big Up !

En ce moment je fais 1 vidéo tous les matins à 7h sur Big Up pour distribuer des bonnes vibes pendant cette période étrange.

Rejoins-nous, mets la cloche, prends ton petit dej’, et on est parti !

N’hésite pas à proposer les activités que tu voudrais que je fasse en commentaires !

Rejoins-nous ! Pour ne manquer aucune vidéo et continuer à te taper des grandes barres avec nous, Abonne-toi à Big Up C’est gratuit et ça fait plaisir, et promis, tu ne le regretteras pas.

À lire aussi : J’apprends à tricoter (c’est une galère) EN ROUE LIBRE ep.13