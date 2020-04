J’apprends à tricoter (c’est une galère) EN ROUE LIBRE ep.13

Bonjour à tous !

Aujourd’hui on se lance dans l’apprentissage d’une activité : le tricot !

Je n’y connaissais rien du tout, je n’y connais toujours pas grand chose mais maintenant je sais que c’est hyper dur.

Donc je voudrais passer un gros Big Up à toutes nos doyennes et doyens qui nous tricotent des pull d’une qualité incroyable mais qui grattent.

Apprendre à tricoter : le challenge du jour

J’ai eu un véritable coup de cœur pour le tricot on peut le dire, c’est une activité calme et apaisante, je me vois déjà sur ma rocking chair dans une maison perdue dans la campagne en train de faire des écharpes de 15 mètres.

Cette vidéo est un peu différente de d’habitude car je n’ai pas eu le temps de finir l’écharpe que j’ai commencée, je te partage donc un bout de mon apprentissage et ce que j’en ai retenu après quelques heures à tricoter.

J’espère que ça te plaira, à très vite le gang !

