Je fais des origamis qui parlent : EN ROUE LIBRE ep.7

Bon lundi à toutes et à tous !

Faire des origamis, la bonne idée du lundi

Un peu d’activité manuelle ne fait jamais de mal, au contraire, c’est hyper apaisant ! Alors fonce cliquer sur ce nouvelle épisode de EN ROUE LIBRE et une fois que c’est fait, sors tout le papier que tu as chez toi pour faire des grenouilles en origami !

Dans cet épisode, tu as l’occasion de me donner tes meilleures idées de thème pour un futur épisode… Tout est expliqué dans la vidéo !

En ce moment je fais 1 vidéo tous les matins à 7h sur Big Up pour distribuer des bonnes vibes pendant cette période étrange. Rejoins-nous, mets la cloche, prends ton petit dej’, et on est parti !

N’hésite pas à proposer les activités que tu voudrais que je fasse en commentaire !

Et n’oublie pas de commander ta box madmoiZelle Do It Yourself, dont les objets ont soigneusement été choisis par Mélody, notre graphiste adorée.

Commande ta box en édition limitée !

18,90€ + frais de port

Abonne-toi à Big Up