Fais le plein de culture féministe pendant le confinement grâce à ces webinars !

Fermeture des musées, des expos, des salles de théâtre et des cinémas… confinement = impossible accès à la culture ?

Pas forcément, grâce à de belles initiatives !

Les webinars de Feminists in the city pour découvrir la culture sous un jour féministe

Comme celle de Julie et Cécile, deux étudiantes fondatrices de Feminists in the city.

Ce collectif propose depuis 2018 des visites guidées féministes pour redécouvrir des lieux, des expos ou des musées sous un nouvel œil, comme me l’explique Julie :

« Avec le collectif Feminists in the city, on veut sensibiliser aux inégalités femmes hommes et mettre les femmes en lumière dans l’histoire, dans l’art et dans la culture. Les femmes ont été effacées de l’histoire, et c’est ce qu’on veut remettre en question ! Notre objectif, c’est de faire redécouvrir la culture sous un nouvel angle. »

Les deux étudiantes hyperactives ne se sont pas laissé décourager par le confinement, et ont décidé de lancer des webinars féministes, « des rencontres inédites, en vidéo-conférence, afin de parler d’histoire, de bien-être et de culture féministe », avec des intervenantes passionnantes.

Tu peux t’inscrire aux webinars depuis le site internet du collectif, pour la petite somme de 4,50€.

Le programme des prochains webinars de Feminists in the city

J’ai eu la chance de participer au troisième webinar de Feminists in the city avec Claudine Monteil, historienne, écrivaine et plus jeune signataire du Manifeste des 343 femmes ayant avorté, qui a narré avec enthousiasme la vie de Simone de Beauvoir, dont elle était proche.

Et je ne vais pas te mentir, c’était passionnant !

C’est pour cela, chère lectrice, que je ne peux que te recommander d’assister au prochain webinar sur l’histoire de la libération sexuelle ce vendredi 1er mai de 14 à 15h.

Au menu : l’histoire de la révolution sexuelle du XXème siècle à nos jours, de la contraception à la charge sexuelle, en passant par la pornographie.

Feminists in the City lance également un webinar spécial confinement à seulement 1€ ce dimanche 3 mai de 14h30 à 15h15, pour discuter du bien-être des femmes pendant cette période, de leur rapport au corps, et des injonctions qui pèsent sur elles (et Dieu sait qu’il y en a !).

Tu peux retrouver le programme complet des webinars en cliquant ici.

A venir notamment : l’histoire de la chasse aux sorcières, les femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore les femmes scientifiques qui ont changé le monde.

Un beau projet qui fait rayonner l’égalité, tu ne trouves pas ?

