Neuf musées à visiter en ligne gratuitement !

Rester à la maison, ça a ses avantages, mais à la longue, c’est chiant.

Encore plus si comme moi, tu adores profiter de ton temps libre pour assouvir ta soif de culture en visitant toujours plus de musées.

Ma passion pour l’art et la culture transmis par ma grand-mère

Dès mon plus jeune âge, ma grand-mère maternelle s’était appliquée à me sensibiliser à l’art en me faisant participer à des ateliers de peinture et d’écriture, en me faisant feuilleter des classiques de littérature ou encore des albums de photographie, en m’apprenant à faire de la calligraphie et me berçant avec des recueils de poésie.

J’ai l’impression d’avoir grandi avec un rapport très complice à l’art mais aussi avec une curiosité intellectuelle que je n’aurai sûrement pas développée sans elle.

En plus de l’art, ma grand-mère m’a profondément sensibilisée à la culture.

Régulièrement, nous partions en week-end, rien que toutes les deux pour aller sur les traces d’artistes ou pour visiter des lieux significatifs pour la culture française.

Et pendant ce week-ends nous visitions des musées, beaucoup de musées. Et j’adorais ça.

Ma passion pour les musées

Je ne me souviens même pas l’âge que j’avais la première fois que je suis allée au Louvre et au Musée d’Orsay, tellement j’étais petite.

Je me souviens, en revanche, que ma grand-mère m’avait acheté un livre dans la boutique souvenirs pour que nous puissions regarder et discuter de nouveau des œuvres qui m’avaient le plus marquée, une fois rentrées à la maison.

Ma passion pour l’art et la culture ne m’a jamais quittée, même après que ma grand-mère, elle, est partie.

Elle s’est même étendue au delà des frontières françaises.

J’adore les musées, je peux y rester des heures.

Il m’est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs pays différents, de me faire foutre dehors au moment de la fermeture tellement j’y perds la notion du temps.

Je m’arrange alors pour en visiter régulièrement et m’imprégner des toutes les bonnes ondes que l’art, la culture et les musées me transmettent.

Plus de visites à cause du Coronavirus

Seulement voilà, avec le confinement, mes sorties musée sont finies. Du moins pour l’instant.

Et si j’avoue que je n’ai pas encore eu une seconde pour m’ennuyer (merci le télé-travail), c’est très frustrant de ne plus avoir la possibilité de visiter des musées quand j’en ai envie.

Car en bon être humain capricieux, maintenant que je suis privée de cette liberté (pour la bonne cause, on est bien d’accord), j’ai encore plus envie d’aller visiter tous les musées possibles et imaginables !

9 musées à visiter en ligne gratuitement

Mais heureusement pour moi, le site quatremille.be a fait une compilation de neuf musées accessibles depuis son salon sans débourser le moindre centime.

(Il y a 10 musées dans la liste originale mais il semblerait qu’un des liens ait expiré.)

Il s’agit de musées situés dans de nombreux pays différents, à travers l’Europe ou non, et je trouve ça d’autant plus cool !

Car Coronavirus mis-à-part, il est vrai qu’il est aussi frustrant de ne pas avoir l’occasion de visiter des musées emblématiques situés très loin de chez nous.

C’est là que les visites en ligne entrent en scène. Elle est pas belle la vie ?

1 – Le Smithsonian Museum et toutes ses expositions différentes

Le Smithsonian Museum est l’un des musées américains les plus célèbres et l’un des musées les plus importants du monde.

Entre histoire classique (évènements et dates) et monde de la pop, le Smithsonian propose de découvrir des choses aussi différentes que passionnantes.

Tu peux par exemple découvrir une expositions sur les super-héros, les Jeux Olympiques des années 50 ou encore sur la place des femmes lors de la Première Guerre Mondiale !

Je t’avoue que de tous les musées dont je vais te parler dans cet article, il s’agit de celui sur lequel je suis le moins calée, même si je le connaissais de nom.

Ce confinement sera peut-être l’occasion pour moi de m’instruire un peu plus !

2 – Le National Gallery de Londres, un musée incontournable

Le National Gallery de Londres est l’un des musées qui me faisaient le plus fantasmer l’été où j’ai vécu à Londres.

J’avais même postulé pour bosser en temps que serveuse dans le café du musée, dans l’optique de pouvoir m’y rendre tous les jours.

Je ne sais plus trop pour quelle raison mais je me souviens que ma visite avait été très courte, que je n’avais pas pu voir tout ce que je voulais, et je l’avais un peu regretté.

Heureusement pour moi, le site du National Gallery propose de découvrir des peintures et des œuvres d’art incroyables ainsi qu’une visite de la galerie 3D.

3 – Le château de Versailles, une visite rien que pour toi !

Tu l’as vu dans des dizaines de films, de séries, de clips (coucou Aya Nakamura), mais jamais en vrai ? Voilà ta chance !

Il est possible de visiter le château de Versailles depuis ton ordi !

Couloirs de miroirs, lustres, peintures, expositions et parcs… tu vas pouvoir faire le tour du propriétaire comme si tu y étais.

Bon, on est bien d’accord la version virtuelle est bien moins impressionnante que la vraie, mais vois le bon côté des choses : tu vas échapper à la foule de touristes compactes qui se presse dans chaque recoin du château !

4 – Le musée Reina Sofia de Madrid, pour l’art et histoire espagnole

Bien que je sois allée plusieurs fois en Espagne, pays que j’adore, je n’ai jamais eu la chance de découvrir le musée Reina Sofia de Madrid.

Ce musée propose une véritable plongée dans l’histoire de l’art espagnol, mais aussi l’histoire de l’Espagne et de l’Europe.

Il s’agit d’ailleurs du musée où est conservé Guernica de Picasso !

Grâce au lien que je t’ai mis plus haut, tu pourras visiter le musée mais aussi le Palazio de Velazquèz et le Palacio de cristal.

Je sais ce que je vais faire de ma pause déj, perso…

5 – Alte Nationalgalerie de Berlin, les incontournables de l’art allemand

Il paraît que l’Alte Nationalgalerie de Berlin est l’un des plus beaux musées de la capitale allemande.

Je me souviens avoir été très tentée de le visiter lors de mon passage à Berlin, mais n’ayant qu’une journée sur place, j’avais fini par laisser tomber.

Grâce au lieu ci-dessus, je vais pouvoir profiter de toutes les collections rassemblant des artistes incontournables tels que Friedrich, Menzel, ou encore Manet via une visite virtuelle de qualité.

6 – Le musée Van Gogh d’Amsterdam, l’un de mes musées préférés

Le musée Van Gogh, situé à Amsterdam, est l’un des musées qui m’a le plus plu.

Il faut dire que Van Gogh est l’un des peintres qui m’a le plus marquée dans mon enfance. Ma grand-mère m’avait même emmenée visiter Auvers-sur-Oise, le village où le peintre a fini sa vie.

Mais outre mon amour pour le peintre, le musée m’avait fascinée par sa beauté et, de façon virtuelle ou non, je ne peux que te conseiller de le visiter à ton tour.

Via le lien en ligne, tu pourras faire un tour dans les quatre étages pour visiter les images des œuvres du peintre hollandais en très haute résolution (c’est important…) ainsi que toutes les autres œuvres qui les accompagnent.

7 – Le Louvre, le sublime musée français

Le Louvre. En voilà, un indispensable niveau musées.

Comme je te le disais plus haut, j’ai eu la chance de le visiter plusieurs fois quand j’étais toute petite.

Seulement, mes souvenirs sont vraiment très vagues et malheureusement, je n’y suis jamais retournée alors même que j’habite désormais à Paris…

Mais bon, rien ne m’empêche de commencer à visiter le musée en ligne avant de m’y rendre physiquement dès que le confinement sera terminé, n’est-ce pas ?

8 – Le Met de New York, le musée de mes rêves

Le Metropolitan Museum de New York me faisait rêver depuis mon plus jeune âge.

De l’art de Vermeer, Warhol et Bruegel à la mode, des expositions sur Coco Chanel, Rei Kawakubo et Dior, à celles d’artistes au nom bien moins connus, tout me faisait fantasmer dans ce musée.

Si j’ai eu l’incroyable chance le visiter il y a presque une dizaine d’années, une seconde visite me plairait beaucoup pour me rafraîchir la mémoire et pour kiffer de nouveau !

Il paraît que très nombreux sont les visiteurs en ligne car, on ne va pas se mentir, outre le confinement, New York, ce n’est pas la porte à côté…

9 – L’Espace, pas un musée mais à visiter quand même

Oui, je sais ce que tu te dis. L’Espace, ce n’est pas un musée… mais je pense que tu ne me contrediras pas non plus lorsque je te dis que l’Espace, c’est quand même ultra beau.

Cette visite en ligne n’est pas tout à fait comme les autres, elle n’est pas guidée. Il te faudra apprendre à utiliser ce télescope en ligne, mais avec un peu de pratique, j’ai ouï-dire que tu peux voir beaucoup de choses magnifiques.

Ce n’est pas parce qu’on est confinées qu’on ne peut pas avoir la tête dans les étoiles, pas vrai ?

Alors douce passionnée d’art ou jolie curieuse, est-ce que j’ai éveillé ta soif de culture ?

Quel est le musée qui te tente le plus ? Quel est le musée qui t’a le plus plu dans ta vie ?

Viens me le dire en commentaires !

