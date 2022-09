Vous avez des talents de coiffure sur cheveux texturés ? Et si vous vous inscriviez à un concours !

En France, en 2022, il n’existe toujours pas de formation à la coiffure des cheveux texturés, et Dieu sait les mésaventures que cela peut causer, en tant que coiffeuse, mais également en tant que cliente. De plus, les quelques coiffeuses qui savent manier les boucles ne possèdent aucune certification, et ne sont pas considérées à leur juste valeur.

Donner de la visibilité aux chevelures texturées, dans l’espace médiatique avec des événements comme les Cantu Curl Awards, ne peut qu’aider à faire avancer l’inconscient collectif vers une normalisation des cheveux naturellement bouclés, frisés et crépus.

Vous êtes passionnée de coiffure, professionnelle ou amatrice, et vous souhaitez que le monde prenne connaissance de vos compétences ? Pour s’inscrire à l’unique concours en France qui fait l’éloge de la création artistique des coiffeurs de cheveux texturés, il suffit d’avoir un compte Instagram.

Du 9 au 28 septembre, lancez-vous le défi de réaliser une coiffure créative, filmez-vous et partagez la vidéo sur votre compte Instagram en taguant @cantubeautyfr, en ajoutant le hashtag #CantuCurlAwardsfr et sans oublier de vous inscrire en ligne sur le site www.cantubeauty.fr .

Le 4 octobre, les huit vidéos les plus impressionnantes seront sélectionnées. C’est là que le vrai concours commence puisque les huit participantes auront la missions de réaliser deux vidéos : une vidéo d’une coiffure selon un challenge imposé et une seconde vidéo de présentation. Le thème de cette année est à ce jour gardé secret. Lors des précédentes éditions, les défis créatifs portaient sur les thèmes Cosmic queen, Mariage féérique ou encore Égypte antique.

Par la suite, les deux vidéos de chaque participante seront soumises aux votes des utilisateurs d’Instagram qui désigneront leur gagnante par le plus grand nombre de likes. La grande finale aura lieu devant un jury le 4 novembre à Paris qui déterminera la vainqueuse en prenant en compte les votes du public.

Vous souhaitez tenter votre chance aux Cantu Curl Awards ? Les inscriptions sont ouvertes du 9 au 28 septembre 2022

La lauréate du concours se verra décerner un chèque de 5 000 € et deviendra l’ambassadrice de la marque de soins capillaires et corporels Cantu en France pendant un an. L’heureuse deuxième place recevra la somme de 2 000 € et la troisième place un chèque de 1 000 €.

Pour toutes les concurrentes, un concours comme les Cantu Curl Awards est le moyen de montrer toute l’étendue de leur talent. Il permet par ailleurs de rendre ses lettres de noblesse aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Ces derniers sont trop souvent mal perçus, car soi-disant difficiles à coiffer. Ces natures de cheveux sont invisibilisées parce qu’elles ne conviennent pas aux standards des cheveux caucasiens intégrés.

Évidemment, les mentalités évoluent tout doucement, et la tendance des « curly hair » y est pour quelque chose. Cependant, il est aisé de constater que les cheveux bouclés mis en avant sont fréquemment retravaillés par la chaleur, les boucles naturelles n’étant pas suffisamment « harmonieuses »…

C’est la nature des cheveux texturés d’être secs, contrairement à la nature des cheveux caucasiens. La kératine produite naturellement ne va pas jusqu’à leur pointe ce qui peut leur donner une texture moins lisse. Ils sont plus légers donc remontent pour créer une boucle. Une véritable œuvre créée par la nature qu’il est bon de célébrer à travers des concours portés par des marques internationales comme Cantu et le concours des Cantu Curl Awards.

Lucie aka Amy, la gagnante de l’édition 2021 du concours a accepté de répondre aux questions de Madmoizelle

Amy @artnbeauty55

Madmoizelle : Pouvez-vous vous présenter et me dire quelques mots sur votre parcours professionnel ?

Amy : Je suis Lucie aka Amy, beauty artist spécialisée dans le cheveu texturé, j’ai 36 ans et j’ai commencé à tresser depuis mon plus jeune âge. J’ai un CAP coiffure et une formation de maquillage professionnel. L’univers de la beauté multiculturelle, moderne ou ancestrale me fascine. J’aime également l’univers du développement personnel et mets un point d’honneur à conseiller mes clients sur le « self Love » et le « self care ».

J’ai eu l’occasion de travailler dans l’audiovisuel, sur des shootings, mariages, défilés… J’aime le fait d’être libre et polyvalente

Madmoizelle : Comment avez-vous appris à travailler le cheveu texturé de manière créative ?

Amy : J’ai toujours aimé l’univers artistique (coiffure artistique, maquillage artistique, peinture, dessin..) Je n’ai pas forcément eu un apprentissage concret, j’ai suivi mon instinct créatif et ma fibre artistique. J’ai grandi dans la double culture franco – guinéenne et la beauté africaine m’a très rapidement fascinée. J’ai donc voulu exprimer cette passion et cette créativité dans ce que je sais faire le mieux, soit par le biais de la coiffure et du maquillage.

Madmoizelle : Quel était votre rapport avec la marque Cantu et utilisiez-vous les produits avant de gagner le concours ?

Amy : Je connaissais effectivement déjà Cantu et utilisais un de ses best sellers, le leave-in, et j’avais également eu des très bons échos sur la marque, ce qui me poussait à m’y intéresser. Néanmoins, j’ai pu en apprendre davantage sur Cantu grâce au concours ce qui m’a permis de découvrir une gamme parfaite et très complète pour mon statut de Braider (personne qui tresse les cheveux).

Madmoizelle : Qu’est-ce qui vous a motivé à participer au concours ?

Amy : C’est une de mes fidèles clientes qui connait mon goût pour les coiffures artistiques qui m’a envoyé l’annonce du concours. J’ai tout de suite été motivée ! L’idée de sortir de ma zone de confort et de pouvoir laisser libre cours à ma créativité en respectant tout de même les thèmes imposés était un véritable challenge.

Madmoizelle : Qu’est-ce qui a changé dans votre vie après votre victoire des Cantu Curl Awards ?

Amy : Dans mon état d’esprit, ça m’a boosté sur le plan professionnel dans mes projets. Cela a changé mon rapport à la création de contenu où je m’investis davantage sur les réseaux sociaux. J’y partage mes créations et des conseils en tant qu’ambassadrice. De plus, j’ai été beaucoup plus amenée à me consacrer à des coiffures créatives et artistiques, ma réelle passion.