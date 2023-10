Vous aimez courir ? Alors, pourquoi ne pas courir pour récolter des fonds contre le cancer du sein !

Cette année encore, le mois d’octobre permet à l’association Ruban Rose de soutenir le cancer du sein, accompagné de sponsors impliqués tels que Xiaomi France ! Préparez vos mollets, c’est parti pour une course au Bois de Vincennes le 5 novembre !

Avec 100 % des dons reversés, Xiaomi s’engage aux côtés de l’association Ruban Rose dans la lutte contre le cancer du sein. Engagement, soutien et convivialité, la journée s’annonce idéale pour générer un maximum d’investissement de la part des coureurs et des organisateurs.

Xiaomi France aussi ? Eh oui ! Au bois de Vincennes cette année, vous serez accompagné par la marque spécialisée dans l’innovation et les objets connectés dont l’objectif est de préserver votre santé. Inscrivez-vous à la Xiaomi Pop Run de 5 km ou 10 km, et soutenez l’association Ruban Rose avec vos pieds !

Toute l’année, Ruban Rose se donne pour mission de soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein, d’informer sur l’importance du dépistage, et d’encourager la prévention. Une détection rapide permet d’alléger les traitements, et augmente les chances de guérison.

Courses, cadeaux, animations, musiques, Madmoizelle vous propose une journée d’implication pour le cancer du sein pleine de surprises.

Chaussez vos baskets, le rendez-vous est fixé au Bois de Vincennes

Le départ de la course se fait au village d’arrivée (oui oui, même pour le départ !) le 5 novembre 2023. Bus, métro ou RER, plus d’excuses pour reculer, l’accès est tout ce qu’il y a de plus simple. Comme c’est le but de la journée, au besoin, courez pour vous échauffer !

Dès 9h30, trottinez parmi les 400 coureurs inscrits à cette course solidaire pour un top départ donné dès 10h. Deux parcours s’offrent à vous : un tour de 5 km ou un deuxième à suivre pour courir 10 km accompagné par une marque de choix. La motivation est au rendez-vous puisque Xiaomi France a le plaisir d’offrir 400 bracelets connectés aux personnes soutenant l’association Ruban Rose.

Pour cette édition 2023, Ruban Rose et Xiaomi France s’unissent pour offrir aux fans de la marque une édition solidaire de la Xiaomi Pop Run. L’objectif ? Rassembler, sensibiliser et récolter des dons afin de lutter contre le cancer du sein.

Participez à la Xiaomi Pop Run le 5 novembre pour soutenir l’association Ruban Rose

Xiaomi France accompagne Ruban Rose pour une course solidaire

Enfilez votre dossard, le départ est imminent ! En sponsor impliqué et investi, Xiaomi France fournit un kit du coureur spécial pour chaque inscription à récupérer la veille de la course, ou le 5 novembre entre 8h et 8h30.

Durant votre parcours de 5 km ou de 10 km, vous recevez des messages de sensibilisation et des informations sur le cancer du sein sur l’écran de la Xiaomi Smart Band 8 et de la Xiaomi Watch 2 Pro. Courez en toute légèreté avec les jolis bracelets connectés de Xiaomi France à votre poignet !

Vous arriverez dans un village dédié à la cause du cancer du sein et à Xiaomi France. Des stands Ruban Rose pour le soutien à la lutte contre le cancer du sein ainsi que des produits Xiaomi à découvrir vous attendent, tout comme un cours de Pilate.

Offrez-vous un moment de détente et soufflez à votre rythme après la course.

Xiaomi Pop Run, des produits pour améliorer ses performances en running

Avec Xiaomi, c’est facile de courir toute l’année en restant connecté et en bonne santé. Grâce à leurs bracelets élégants, légers et personnalisés, prenez soin de votre santé. Fréquence cardiaque, rythme du sommeil et suivi de running plus qu’un objet, c’est un coach sportif complet.

En montre, en pendentif ou en capsule à fixer au pied, la technologie Xiaomi France est idéale pour toutes les activités. Le petit plus ? Le bracelet se change en fonction de vos envies et des saisons pour un poignet toujours léger.

Combinez l’utile à l’agréable, inscrivez-vous à la Xiaomi Pop Run du 5 novembre pour la lutte contre le cancer du sein. Un bracelet connecté est offert à chaque participant, qui peut retrouver tous les produits associés dès son arrivée.

Xiaomi France, c’est l’assurance d’un produit technologique de qualité qui vous permet de garder un œil sur votre forme.

