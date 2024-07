Voici le top des soins anti-imperfections de 2024

On a testé des dizaines de soins anti-imperfections et voici les meilleurs selon Madmoizelle.

Qu’on ait une peau sèche, mixte ou grasse, personne n’est à l’abri d’une poussée de boutons. Le soin anti-imperfections, qui s’applique de façon locale sur les lésions naissantes comme déjà installées, contribue à apaiser l’épiderme et aide à la cicatrisation des imperfections. Résultat : elles s’évanouissent en quelques jours à peine et sans laisser de trace. Une vraie baguette magique !

Chez Madmoizelle, on sait que choisir le bon soin, adapté à ses problématiques de peau, à son budget et à ses valeurs peut être ardu. Pour vous aider à choisir entre les nombreuses références disponibles sur le marché, on en a testé beaucoup — vraiment beaucoup —, et on partage avec vous nos préférés après de longues — vraiment longues — semaines de test. Et si vous avez des questions, on y répond avec plaisir à la suite de cette sélection !

Le meilleur rapport qualité/prix : la solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary

La note de Madmoizelle : 16/20

Efficace sur les boutons mais aussi sur le grain de peau et les points noirs

Peut s’appliquer sur tout le visage

Prix mini

Pour ce soin à l’acide salicylique aux propriétés kératolytiques et antibactériennes, l’eau a été remplacée par du squalane afin de limiter les irritations liées à l’utilisation du BHA. Sa texture huileuse très fine glisse facilement sur la peau et il peut être utilisé le soir mais aussi le matin, en veillant bien à appliquer un écran solaire pour bien vous protéger des méfaits du soleil.

Découvrir notre test complet de la Solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary.

Le plus naturel : le SOS Imperfections Aromaclear Bio de Phyt’s

La note de Madmoizelle : 16,8/20

Diminue le volume des boutons et les aide à cicatriser plus rapidement

Formule 100% naturelle et certifiée bio

Parfum de plantes très marqué

Ce roll-on contient une formule certifiée bio et composée à 100% d’ingrédients naturels dont des extraits végétaux (centella asiatica et mauve) et des huiles essentielles (citron, clou de girofle, lavande aspic, etc.) au doux parfum. Le produit pénètre presque instantanément dans la peau et ne laisse aucun effet gras. Il peut être utilisé matin et soir mais aussi à tout moment de la journée si on en ressent le besoin.

Découvrir notre test complet du soin SOS Imperfections Aromaclear de Phyt’s.

Le plus efficace sur les gros boutons : la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ

La note de Madmoizelle : 15,2/20

Très efficace sur les boutons blancs et enflammés

Parfum chimique très marqué

Prix élevé pour ce type de produit

Malgré son appellation de « pâte », ce soin au soufre est en fait une lotion bi-phasée composée d’une phase solide et d’une phase liquide. Il s’applique avec un coton-tige sur les boutons blancs et enflammés, le soir avant d’aller se coucher.

Découvrir notre test complet de la Pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ.

Le plus doux pour la peau : le traitement imperfections non-desséchant Clearcalm de REN

Grâce à sa texture proche de celle d’un sérum pour le visage, ce soin peut être utilisé de façon ciblée sur les boutons, mais il peut aussi être appliqué sur toutes les zones sujettes aux imperfections et même être mélangé à sa crème hydratante habituelle. Il contient des extraits végétaux ainsi que des prébiotiques pour lutter contre l’acné.

Découvrir notre test complet du Traitement imperfections non-desséchant Clearcalm de REN.

Le plus satisfaisant : les patchs anti-acné de Peace Out

Ces patchs hydrocolloïdes sont recouverts d’un mélange d’acide salicylique et d’aloe vera pour apaiser l’inflammation et stopper la prolifération bactérienne. Ils s’appliquent directement sur les boutons blancs ou déjà percés avant d’aller se coucher : une fois qu’ils sont collés, ils ne bougent plus !

Découvrir notre test complet des Patchs anti-acné de Peace Out.

Le plus redoutable sur les boutons blancs : le Super Spot Remover d’Origins

Le Super Spot Remover est un soin anti-imperfections à la texture gélifiée qui forme une fine pellicule transparente à la surface des boutons. Il contient de l’acide salicylique et des huiles essentielles de clou de girofle et d’origan pour désinfecter et favoriser la disparition des lésions cutanées enflammées.

Découvrir notre test complet du soin Super Spot Remover d’Origins.

À lire aussi : Quel est le meilleur highlighter à acheter en 2022 ?

Toutes les réponses à vos questions sur les meilleurs soins anti-imperfections pour traiter les peaux à problèmes

Comment faire disparaître les imperfections du visage ?

Déjà on ne va pas se mentir, il faut le plus souvent s’emparer de produits pour dire adieu à ses imperfections. Mais ce qui est cool, c’est que plusieurs méthodes existent pour y parvenir. Vous pouvez ainsi opter pour un soin à l’acide salicylique comme la solution anhydre 2% de The Ordinary ou vous tourner plutôt vers un roll-on 100 % naturel à l’image du SOS Imperfections Aromaclear Bio de Phyt’s. Les lotions mi-liquide mi-solide à l’image de la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ sont aussi une alternative de choix tout commeun traitement spécial imperfections comme le produit non-desséchant Clearcalm de REN. Autres options, les patchs anti-acné de Peace Out ou un gel traitant comme le Super Spot Remover d’Origins.

Comment utiliser un soin de la gamme anti-imperfections ?

Pour utiliser au mieux un soin anti-imperfection, quelques précautions sont à prendre. La peau doit ainsi être propre, nettoyée de toute trace de maquillage. Une fois cette étape réalisée, place au soin. Son application dépend du type de produit. la solution anhydre à l’acide salicylique 2% de The Ordinary peut-être utilisée le matin comme le soir mais doit s’accompagner d’un écran solaire. Pratique, le SOS Imperfections Aromaclear Bio de Phyt’s s’utilise lui à tout moment sur l’ensemble du visage sans indication particulière contrairement à la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ et les patchs anti-acné de Peace Out à appliquer avant de dormir uniquement sur les boutons. Le traitement imperfections non-desséchant Clearcalm de REN est de son côté très versatile puisqu’il fonctionne autant sur les boutons pour un nettoyage ciblé que sur l’ensemble des imperfections. Très efficace mais aussi forcément agressif pour la peau, le Super Spot Remover d’Origins s’utilise uniquement sur les boutons à n’importe quel moment de la journée. Dans tous les cas, se munir d’une crème hydratante après le soin anti-imperfection est toujours une bon geste.

Quelle routine anti-imperfections adopter ?

Si vous avez lu la réponse juste au-dessus, vous savez déjà tout, alors inutile d’expliquer à nouveau. Bon vous avez de la chance, on vous remet tout ici quand même. Premier point primordial, la peau doit être bien nettoyée et débarrassée des cellules mortes et de tout maquillage. Le soin peut alors être appliqué en suivant les recommandations adaptées à chaque produit données juste au-dessus. Terminez votre routine avec une crème hydratante et le tour est joué.

Quel est le meilleur soin anti-boutons/anti-acnéique ?

Comme l’on pense à vous, on n’en a pas trouvé un, mais bien plusieurs. Pour éliminer plus particulièrement les boutons, la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ, les patchs anti-acné de Peace Out et le Super Spot Remover d’Origins sont les plus adaptés. A noter que le Super Spot Remover d’Origins est particulièrement efficace mais qu’il est aussi plus agressif pour la peau. Alors peaux sensibles s’abstenir !

Quel est le meilleur sérum anti-imperfections ?

Avec sa texture proche de celle d’un sérum, le traitement imperfections non-desséchant Clearcalm de REN est le grand gagnant. Il agit en effet aussi bien sur les boutons que sur toutes les imperfections et devient un vrai allié contre l’acné.

Existe-t-il une lotion anti-imperfections ?

Bien sûr que nous avons pensé à inclure une lotion dans ce top ! Et l’heureuse élue n’est autre que la pâte de soufre 10% de MALIN+GOETZ. Même si son nom est trompeur, il s’agit en réalité d’une lotion qui élimine vraiment efficacement les boutons blancs et enflammés. Petite conseil, appliquez-la à l’aide d’un coton tige uniquement sur les boitons.

Y a t-il un masque anti-imperfections ?

Il n’y a pas de masques dans cette sélection mais des patchs anti-acné Peace Out bien pratiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez les appliquer directement sur les boutons pour les faire disparaître ultra efficacement.

Comment utiliser le soin anti-imperfections Cerave ?

Cette sélection ne comporte pas de soins Cerave mais une multitude d’autres produits au moins aussi efficaces !

Crédit photo image de Une : Toa Heftiba sur Unsplash