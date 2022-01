Tout savoir sur l’éponge konjac, l’accessoire beauté écologique qui rend la peau douce

On vous dit tout sur l’éponge konjac, cet accessoire beauté d’origine naturelle aussi doux avec la peau qu’avec la planète.

Très populaire chez les fans de K-Beauty et de rituels de soin de la peau asiatiques, l’éponge konjac nettoie et exfolie la peau en un seul geste. Grâce à la délicatesse de ses fibres naturelles, elle convient à tous les types de peau, même les plus sensibles ou sensibilisées par des pathologies cutanées comme l’acné ou l’eczéma.

Qu’est-ce qu’une éponge konjac ?

L’éponge konjac est un accessoire beauté fabriqué à partir de farine de racines de konjac, une plante vivace qui pousse essentiellement dans les régions tropicales et subtropicales de l’Asie du Sud-Est. Une fois humidifiée, l’éponge (qui ressemble un peu à une pierre ponce) double de volume et devient moelleuse au toucher.

Elle peut alors être utilisée — seule ou en complément de son gel nettoyant ou savon habituel — pour nettoyer et exfolier la peau du visage comme du corps. Multiusage, elle remplace aussi les disques de coton ou le gant de toilette pour parfaire le démaquillage et retirer un masque visage qui aurait posé un peu trop longtemps.

Il existes différents types d’éponges konjac : certaines sont neutres mais d’autres contiennent des actifs naturels comme l’argile, le charbon de bambou ou le thé vert afin de répondre à des problématiques cutanées bien précises comme les imperfections ou le manque d’éclat.

Comment utiliser l’éponge konjac ?

Pour utiliser l’éponge konjac, il suffit de passer le galet tout dur sous l’eau tiède afin de le ramollir, puis d’effectuer de légers mouvements circulaires sur la peau préalablement démaquillée puis humidifiée du visage ou du corps (il existe aussi des éponges XXL pour exfolier ses bras et ses jambes sans y consacrer trop d’énergie).

Si on le souhaite, on peut aussi déposer une goutte de nettoyant visage ou de gel douche sur la surface plane de l’éponge afin de décupler son pouvoir nettoyant.

En fonction de la sensibilité de sa peau, on peut l’utiliser matin et soir ou de façon plus sporadique, dès qu’on sent qu’un petit coup de polish ne serait pas de trop.

Comment bien conserver son éponge konjac ?

L’éponge konjac a une durée de vie limitée (entre 1,5 et 3 mois) et doit être remplacée régulièrement. Mais pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de ses vertus, il faut en prendre soin.

Après chaque utilisation, elle doit être rincée, essorée puis accrochée (la plupart des modèles sont pourvus d’une petite ficelle pour faciliter leur stockage) dans un endroit bien sec et ventilé pour pouvoir sécher.

Une fois par semaine, afin d’éviter les moisissures et les bactéries, on peut aussi faire bouillir l’éponge pendant une dizaine de minutes avec quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé. Mais dès qu’elle commence à s’effriter, il vaut mieux en changer et dire bye-bye à sa vieille amie avant de la glisser dans le composteur.

