J’ai ENFIN trouvé la cause de mes douleurs pendant le sexe

Publié le 15 mai 2019

J’ai envie de vous raconter l’histoire de cet utérus rétroversé qui est le mien, et celui de 20 à 25% des femmes, car c’est un sujet dont je n’avais jamais entendu parler.

J’ai toujours eu un suivi gynéco régulier, depuis mes premiers rapports sexuel — non sans quelques difficultés, notamment pour ce qui est de la contraception.

Quelle surprise quand ma gynéco m’annonce, après des années de vie, que j’ai un utérus rétroversé ! Elle m’explique que ce n’est pas une anomalie, mais une anatomie différente.

Elle ajoute que certaines positions peuvent être douloureuses à cause de cette particularité anatomique… Paf, la moitié de ma vie sexuelle expliquée par une phrase.

Qu'est-ce que c'est un utérus rétroversé ?

Le Dr Laura Berlingo, que tu peux retrouver dans le podcast Coucou le Q de madmoiZelle, te donne quelques précisions.

L’utérus peut être « antéversé » ou « rétroversé », c’est une variante anatomique. Les deux sont « normaux », cela dépend juste de leur position, de leur orientation dans le bassin.

Sur une femme debout, un utérus antéversé est un utérus qui « va vers l’avant » (le fond de l’utérus pointe vers le ventre), un utérus rétroversé « va vers l’arrière », le fond de l’utérus pointe vers le dos.

C’est comme avoir des petites ou des grandes oreilles, c’est différent mais on n’entend pas mieux avec des grandes oreilles qu’avec des petites.

Parfois l’utérus rétroversé (comme l’utérus antéversé) peut être associé à des pathologies, comme l’endométriose ou des fibromes, mais les douleurs ne se situeront pas tout à fait au même endroit.

Pour la fertilité, ça ne change rien, et lors d’une grossesse ça ne change rien non plus ! L’utérus va spontanément au début du 2ème trimestre se verticaliser et basculer vers l’avant.