« Une histoire d’amour simple entre deux femmes noires », le film que Zendaya rêve de réaliser

Zendaya, l’une des actrices qui travaille le plus en ce moment — étant à l’affiche de Spider-Man, Dune, mais aussi de la série Euphoria — a confié avoir un nouveau projet en tête.

Dans un entretien avec Interview Magazine, dont les photos ont fait sensation sur Internet, la jeune actrice Zendaya qui ne s’arrête jamais de bosser s’est confiée sur son désir de rester libre en tant qu’artiste et ne pas trop prévoir les choses à l’avance.

Elle a également parlé d’une idée de projet qu’elle a en tête : réaliser un film sur l’histoire d’amour entre deux femmes noires !

Pour cette interview, elle a discuté avec Colman Domingo, qui est acteur et également dans le casting de Euphoria. Elle y a évoqué son amour pour la photographie et son intérêt pour la réalisation.

Zendaya a expliqué ne pas obligatoirement vouloir se limiter à une carrière d’actrice et a mentionné son intérêt pour la réalisation.

« L’idée de réaliser de la fiction dans le futur est très excitante. C’est pour ça que je traîne autant sur les plateaux de tournage. Si je ne suis pas en train de jouer, je suis en train d’apprendre. Je me balade et je demande aux membres de l’équipe : “Vous faites quoi aujourd’hui ? Vous pouvez m’expliquer ?” »

La jeune actrice semble très curieuse ; elle a également parlé de son désir d’un jour créer le film qu’elle « voudrait voir », évoquant l’idée d’une « histoire d’amour simple entre deux femmes noires ». Elle a expliqué que ça serait un beau récit, qui rend heureux et qui donne envie de tomber amoureuse.

Zendaya semble très sereine vis-à-vis de son futur d’artiste. Elle a expliqué dans cette interview :

« Je n’ai jamais vraiment pensé “Je dois accomplir ça avant telle échéance, et faire ceci avant telle date“. J’ai juste envie de faire les choses qui me rendent heureuse, me procurent de la joie, et m’aident à me sentir complète en tant qu’artiste comme en tant que personne. Donc je reste détendue : si un jour ma carrière change complètement, je me l’autoriserai. »