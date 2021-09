Le film sur les origines de Voldemort,The House of Gaunt, est dispo sur Youtube

Découvrir la genèse du pire trou du cul du monde des sorciers, vous en rêviez ? C’est désormais chose possible, grâce au film The House of Gaunt réalisé par Joris Faucon Grimaud.

Mise à jour du 17 septembre 2021 —

Si on est jamais les dernières à rappeler que Harry Potter est le gars le plus chiant, il y a un type qu’on adore dans la saga éponyme : sa némésis, Voldemort.

Déjà, le gars a une tête de serpent — autrement plus stylé qu’une mèche et des lunettes cassées — et par ailleurs, il a pour seul dessein de faire régner le mal. Ce qui est ballsy, on en conviendra.

Alors rien ne pourrait plus nous satisfaire qu’un film sur lui, ce BG visqueux !

Teasé depuis des mois, le film réalisé par des fans, Joris Faucon Grimaud en tête, est enfin dispo sur YouTube, et rien ne pourrait nous faire plus plaisir en cette matinée de gueule de bois.

The House of Gaunt est disponible sur YouTube

Là, on ne va pas vous mentir, ce qu’on aimerait plus que tout c’est abandonner notre poste de travail pour immédiatement regarder ce court-métrage.

La vie étant mal faite, et le travail manifestement largement encouragé, il nous faudra encore patienter quelques heures avant d’engloutir cette demie-heure de film.

Toutefois, on vous le garantit, une critique ne devrait pas tarder à naître dans nos colonnes : gardez un œil ouvert !

Article initialement publié le 25 février 2021 —

Un film sur Voldemort réalisé par un fan d’Harry Potter

Certains fans se donnent vraiment du mal pour voir prospérer l’univers qu’ils aiment tant. Et c’est tout à leur honneur.

Ainsi, Joris Faucon Grimaud, un aficionado d’Harry Potter particulièrement impliqué, a réalisé un film sur les origines de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom intitulé The House of Gaunt. En 2018, le cinéaste en herbe confiait déjà à Konbini :

« Ce film sur Voldemort sera divisé en deux parties distinctes. Une première qui abordera ses ancêtres, pour bien comprendre la psychologie et l’histoire du personnage. La deuxième évoquera son apogée, lorsque Voldemort a 30 ou 40 ans, le moment où il est tout-puissant et domine le monde des sorciers. »

Pour financer son projet, Joris Faucon Grimaud y est allé de ses propres économies, et a également lancé un crowdfunding pour engranger un max d’argent et créer un rendu qualitatif devant lequel le réalisateur et son équipe, composée de bénévoles et d’artistes confirmés, n’auraient pas à rougir.

Il expliquait par ailleurs :

« Nous sommes partis du travail de J.K. Rowling dans ses livres pour adapter et respecter l’univers. L’idée, c’est vraiment de le montrer comme on ne l’a jamais vu au cinéma. On souhaite se rapprocher le plus possible, avec nos moyens, du visuel et de l’univers de la saga. Qu’on puisse presque faire croire qu’il en fait intégralement partie. »

Ainsi, le court-métrage que vous pourrez bientôt découvrir devrait coller au plus près de l’œuvre initiale de J.K. Rowling. C’est du moins la promesse qui est faite !

Découvrez le trailer de The House of Gaunt

Pour ce qui est de la qualité de ce projet (très) ambitieux, on vous laisse juges. Découvrez donc dès maintenant les premières images qui, d’après nous, sont assez convaincantes !

Elles sont d’ailleurs le résultat de plusieurs années d’un dur labeur effectué par des étudiants en école de cinéma et par des professionnels.

