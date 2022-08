Test Saints Row V : Pourquoi on a aimé ce retour laborieux

C’est après neuf ans à peine d’absence qu’on retrouve le jeu vidéo Saints Row pour un nouveau départ et un retour aux sources. Entre gros points positifs et déception, ce nouveau volet nous satisfera-t-il, nous morveux fan de GTA-like ?

Votre mission, si vous choisissez de l’accepter (et, comme le dit une cassette dans le jeu, rejetez le dogme capitaliste contemporain), est de devenir le gang le plus grand et le plus méchant de la ville de Santo Ileso. Un méli-mélo de villes de l’ouest des États-Unis, Santo Ileso a tout l’excès de Las Vegas et toute l’inégalité des revenus du Midwest rural. Cette ville a tout : une statue géante d’un cactus coiffé d’un sombrero, un camping-car qui est en fait un laboratoire de méthamphétamine mobile et, bien sûr, le crime. Alors, que vaut ce nouveau Saints Row ?

Que vaut le nouveau jeu vidéo Saints Row V ?

Pour cette fois, les supers pouvoirs ont été abandonnés et les sextoys ont été rangés en toute sécurité dans le tiroir à chaussettes. Le nouveau Saints Row a abandonné sa bêtise de saut de requin et ses tendances cochonnes en faveur d’un retour à ses racines de gang-land du monde ouvert.

Cependant, cette approche de retour aux sources a confirmé une sorte de frénésie criminelle assez primitive, et la suppression de la série de ses éléments les plus extravagants a mis à nu la conception et les insuffisances techniques de ce redémarrage.

Bien qu’il y ait une quantité décente de plaisir à chasser des objets de collection et à provoquer le chaos, des mécanismes obsolètes et une conception de mission répétitive signifiaient qu’à la fin de ma session découverte Saints Row V, j’étais désespéré d’une surprise ou d’un élément perturbateur comme une gifle au visage d’un gode de 40 cm (ah, le bon vieux temps).

Pour ce qui est du gameplay, on commence direct dans le vif du sujet avec l’écran de personnalisation de votre perso dès 2 min dans le jeu, pendant que trois autres membres fondateurs des nouveaux Saints rejoignent votre personnage de boss créé, décrit comme une « fête du meurtre ambulante ».

Ces derniers vous accompagnent en tant que partenaires dans certaines missions et fournissent des plaisanteries parfois grinçantes dans les cinématiques entre les deux. Ils peuvent également être convoqués via les contacts de votre téléphone pour se battre à vos côtés dans les rues, ce qui s’avère utile plus tard lorsque vous essayez d’éliminer les gangs rivaux de votre territoire et que vous souhaitez en finir avec les combats répétitifs de manière légèrement plus rapide.

Attention les yeux, certaines cinématiques envoient du pâté.

Inclusivité, fierté, détaillé

Le vrai point positif va être ici pour nous, fan de création de personnage, le menu personnalisation qui offre beaucoup de possibilités particulièrement rares dans d’autres œuvres du genre. Hommes, femmes, cis, trans, non-binaire, modifiez même la taille de vos mamelons et choisissez le sublime drapeau arc-en-ciel pour votre wingsuit. Bref, qu’importe votre choix, chaque détail apporté rend super bien. On apprécie la diversité et l’inclusivité du jeu qui, pourtant, semblait être un peu trop « à l’ancienne ».

Au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire de Saints Row et renforcez l’emprise de votre gang sur les rues de Santo Ileso, un nombre croissant d’entreprises criminelles deviennent disponibles à l’achat. L’achat de l’une de ces entreprises et l’accomplissement de l’ensemble de missions qui lui est associé augmentent les revenus horaires des Saints, vous donnant accès à un pool d’argent qui gonfle lentement à dépenser pour plus d’armes et de vêtements. Vous n’avez pas besoin d’acquérir la totalité de la douzaine d’entreprises pour terminer la campagne de Saints Row, mais en acheter environ la moitié est obligatoire pour débloquer ses missions finales.

Un jeu aux protagonistes féminins et une équipe franchement badass

Un véritable chaos captivant

Certes, ce sera toujours amusant de faire rebondir votre malheureux anti-héros à des centaines de mètres dans les airs sur une série de voitures qui explosent dans les défis de fraude à l’assurance, mais est-ce suffisant ?

Très honnêtement, je n’ai pas besoin de plus. Je suis déjà assez stressée as fuck toute la journée, quand je prends le temps de jouer tranquillement j’aime me vider la tête en fonçant à contre-sens sur l’autoroute et être récompensée pour ça.

D’autant plus que je peux inviter une pote à me rejoindre sur le jeu est faire absolument n’importe quoi à deux dans des missions déjantées lors du mode campagne co-op.

En effet, la co-op à deux vous permet de faire des farces débiles à votre partenaire en relevant certains défis, comme accumuler un nombre défini de victimes au corps à corps ou de dérives de véhicules.

L’effet d’une farce est aléatoire, mais si transformer temporairement votre partenaire en toilettes ou en distributeur automatique peut provoquer quelques rires modestes au début, la nouveauté s’estompe rapidement.

Les + du jeu vidéo Saints Row V

Le style franchement sympa

franchement sympa Le come back à un gameplay terre-à-terre

à un gameplay terre-à-terre L’ incroyable customisation possible pour notre personnage

possible pour notre personnage Le côté beauf , fun et accessible

, fun et accessible Une bande-son de grande qualité

de grande qualité Le mode co-op à deux joueurs en ligne, toujours très sympathique

Les – du jeu vidéo Saints Row V

La répétitivité

L’ absence de folie

de folie Un manque de personnages et de moments forts dans le scénario

de personnages et de moments forts dans le scénario Un reboot qui ne prend pas de risques

Mon bilan sur le jeu vidéo Saints Row V

Mon expérience à Saints Row a été agréable même si frustrante à quelques égards : parfois, on a l’impression que Volition est sur le point de faire une percée dans les sujets sociétaux actuels et les mécanismes de jeu en monde ouvert, tandis qu’à d’autres moments, on a l’impression de rester bloqué à l’ancienne.

On kiffe vraiment la nouvelle distribution de personnages et ce qu’ils représentent pour les membres marginalisés de la communauté qui joueront à ce jeu, et l’histoire est suffisamment convaincante pour qu’on ignore les quelques bugs un peu irritants. Il y a un jeu solide ici et beaucoup de plaisir à avoir avec le nouveau Saints Row, mais j’aurais aimé que l’équipe ait appliqué leur concept et couru avec à la banque – avant de voler ladite banque, bien sûr.

Pour les plus intéressés d’entre vous, le jeu est dispo en exclusivité sur l’Epic Store au prix de 59,99€

Rejoindre Madmoizelle sur Twitch Retrouve Madmoizelle en live sur Saints Row 5 et plein d’autres concepts et jeux marrants sur la chaîne Twitch Madmoizelle !

À lire aussi : Hôtel Mahfouf, histoire de la mode, habits de pouvoir… Le JT Mode revient parler style sur Twitch