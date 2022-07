Dans l’appart de… Joanna : « je me sens bien dans mon camion, donc je me sens bien partout »

Entre vie en plein air, liberté, van life et paysages de ouf.

Pour celles qui connaissent Madmoizelle depuis un moment, vous souvenez-vous de notre rubrique « Dans l’appart de… » ? Arrêtée en 2017, elle reprend du service dès maintenant.

Pour ce neuvième épisode, on va visiter le camping-car de Joanna, qui nous donne envie de partir très très loin.

Dans l’appart de… Joanna

Quel est votre prénom et votre âge ?

Moi, c’est Joanna et j’ai 25 ans.

Que faites-vous dans la vie ?

Je suis infirmière.

Quel est le pédigrée de votre appartement ? (localisation, combien de mètres carrés, loyer mensuel ou prix d’achat)

Basile est un camping-car challenger Eden 601 de 2004. Il mesure 6 m de long et 2.70 m de haut. Il comptabilisait 65000 km au compteur lors de son achat et il m’a couté 24 000 euros.

Vivez-vous seule ?

Oui ! Mais je suis souvent accompagnée.

Si vous deviez donner un mot ou une phrase pour décrire votre logement, ça serait quoi ?

Nomade. Basile me permet d’être nomade et d’être partout chez moi. C’est une liberté et un confort que j’adore.

Si vous deviez faire passer un entretien d’embauche à votre appart, quels seraient ses points positifs et négatifs ?

Les points positifs de Basile, c’est qu’il est lui. C’est un camping-car qui répondait à tous mes critères. Il est petit et pas trop haut et à la fois très spacieux. Je peux passer de la cabine au poste de conduite sans sortir du véhicule (c’était un de mes premiers critères pour la sécurité.) La douche et les toilettes sont séparées, il a beaucoup de rangement, et même un petit four (pour les pizzas, c’est le top !) Il a beaucoup de fenêtres et un grand lanterneau. Il est très lumineux.

Les points négatifs, mais ça, c’est le souci de tous les camions, c’est la réserve d’eau trop petite à mon gout. 100 L, ça va vite ! Autre point négatif : la consommation de gasoil ! Basile consomme beaucoup, vraiment beaucoup et au regard du prix du gasoil… On perd en liberté !

Est-ce que vous pouvez nous présenter un (ou plusieurs) objet(s) qu’on ne peut trouver que chez vous ? Un objet chiné, fabriqué, hérité…

Tout d’abord Jeffrey, la mascotte, une petite orque en peluche trouvé au muséum océanographique de Monaco. Je suis passionnée par les mammifères marins et notamment par les orques et je rêve d’aller avec Basile jusqu’en Norvège, j’espère que Jeffrey nous y conduira !

J’ai une réplique exacte en pâte polymère de ma jument Maitika à côté de mon lit. Ma jument, c’est une grosse partie de ma vie, elle m’accompagne donc même ici. J’ai également un de ses fers à côté de la porte d’entrée.

La médaille de baptême que mon arrière-grand-mère a fait faire à ma naissance. Je ne suis pas baptisée et elle en était malade. C’est un petit hommage, car c’est grâce à elle que j’ai pu acheter Basile et ainsi vivre la vie dont j’ai toujours rêvé !

J’ai un garrot pour faire des prises de sang, c’est le garrot avec lequel j’ai fait ma toute première prise de sang en première année d’école d’infirmière. J’étais très fière et j’ai pu garder le garrot.

Est-ce que vous avez eu un gros craquage de portefeuille pour quelque chose dans votre logement ?

J’ai dû équiper Basile un minimum que je l’ai eu, j’ai eu beaucoup d’achats, comme une table et des chaises de camping, un tuyau pour remplir l’eau… Je dirais que je me suis fait plaisir sur les draps, j’ai pris du lin ! C’est la première fois que je mettais autant d’argent dans une housse de couette ! Rien de fou, mais Basile était le gros craquage de portefeuille en lui-même.

Quelles sont vos petites manies en matière de déco ?

J’adore la déco, et j’adore que mon chez-moi me représente, mais avec Basile, je suis plutôt limité en matière de déco. Je dirai que ma petite manie depuis que je vis dans une maison roulante, c’est de prendre uniquement des choses qui ne cassent pas et de tout fixer !

Quel est l’endroit où vous vous sentez le mieux chez vous ?

Partout dans Basile. Que ça soit en conduisant, en faisait la cuisine, en chillant sur mon lit ou en faisant pipi la fenêtre ouverte vue sur la montagne. L’avantage, c’est que je me sens bien dans mon camion et donc, je me sens bien partout, peu importe où je suis garée.

Quelle est la musique qui tourne le plus souvent en boucle chez vous ?

J’écoute de tout, mais ma musique préférée, c’est Jimmy de Moriarty et elle passe au moins une fois par jour quand je vadrouille.

Est-ce que vous suivez des comptes Instagram pour vous inspirer en déco ?

Oui ! je suis beaucoup de compte Instagram de voyageurs qui aménagent ou restaurent des camions !

Est-ce que vous avez des projets travaux ou déco ?

Oui ! j’aimerais enlever certaines choses dans Basile, notamment finir de changer les rideaux et les housses des sièges. Enfin, à moyen terme, j’aimerais repeindre et réparer l’extérieur de Basile. Il y a des petits accros que je souhaiterais réparer et j’aimerais peindre le châssis gris dans une couleur plus douce et plus vintage. J’aimerais enlever également les autocollants et pourquoi pas trouver un artiste pour faire une petite peinture sur le côté !

Pendant combien de temps vous voyez-vous habiter votre logement ?

Toute ma vie ! Même si je sais que Basile sera fatigué un jour. Je lui trouverai un successeur ! Vivre en camion me permet de faire vivre pleinement mes valeurs, de me recentrer et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce n’est parfois pas évident tous les jours, surtout en tant que jeune femme. Parfois, on ne me prend pas au sérieux, on me regarde quand je descends de mon camion ou quand je me gare. Mais de manière générale, j’ai fait de belles rencontres et ce mode de vie me convient totalement, et il est vraiment compatible avec le métier d’infirmière.

Merci à Joanna pour cette jolie visite !

« Dans l’appart de… » : comment participer ? Si vous avez aussi envie de participer, rien de bien compliqué : envoyez-moi un mail sur manon[@]madmoizelle.com avec en objet « Bienvenue chez moi ! » ou utilisez le formulaire ci-dessous et je vous enverrai le questionnaire et la marche à suivre. Nous acceptons les candidatures de toute la France et même du monde entier, tant que vous pouvez faire des photos des pièces que vous préférez chez vous, d’objets coup de cœur, de votre animal de compagnie… Pour cela, pas besoin de posséder un super appareil photo, votre téléphone peut aussi faire des merveilles, et nous pourrons toujours les éditer un peu pour les rendre encore plus jolies. Bon bien sûr, si vous êtes balèzes en photographie, ça marche aussi !

