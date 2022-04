Test : êtes-vous ready pour la vie à la campagne ou allez-vous finir dévorée par les poules ?

Êtes-vous réellement prête à troquer le fourmillement et l’exaltation de la ville contre la tranquillité et l’apaisement des régions plus rurales ?

Depuis quelques années, c’est une décision qui a le vent en poupe : quitter la ville pour refaire sa vie à la campagne, ou se rendre dans une agglomération plus petite. Dans votre entourage, vous avez certainement cette personne qui en rêvait et qui s’est exécutée, avec plus ou moins de réussite.

Généralement ce sont les mêmes arguments qui reviennent : le manque d’espaces verts, le surmenage de la vie citadine, élever ses enfants à la campagne, le retour aux sources, une rupture… Bref la fuite d’un quotidien morose pour la promesse d’un avenir meilleur, l’idée semble plutôt séduisante.

Si vous en êtes encore à vous demander si c’est la bonne solution pour vous, Madmoizelle a déniché dans les multiples propositions du catalogue Kobo Original un livre qui éveillera certainement votre intérêt.

Tout quitter pour trouver un sens à sa vie, telle une héroïne de roman

Dans le dernier roman de Lucie Castel, Quand la vie s’en mêle, l’héroïne Adèle vit à Lyon avec sa grand-mère, Mahaut, qui l’a élevé. Son père, à la santé fragile, est décédé 15 ans plus tôt et sa mère, totalement absente, voyage à l’autre bout du monde sans donner de nouvelles.

Après le décès de Mahaut des suites d’une longue maladie (oui parfois le sort s’acharne…) Aline, la meilleure amie de sa grand-mère, donne une enveloppe à Adèle contenant des souvenirs ou des rêves inaboutis de Mahaut. Parmi ses lettres, elle découvre une correspondance épistolaire avec Lucien, son premier amour rencontré dans les années 1920 en Provence.

Accablée par le deuil et en quête de renouveau, après une formation de jardinière paysagiste, Adèle décide de prendre un aller simple pour un petit village de Provence afin de prévenir Lucien que Mahaut est décédée et qu’elle ne l’a jamais oublié. Tout un programme !

Bien évidemment, il serait fort souhaitable que les événements qui vous motivent à changer de lieu de vie soient moins tragiques que ceux que rencontre Adèle. Décider de déménager est déjà un assez grand chamboulement dans une vie ! Mais parfois, il faut un petit coup de pouce pour sortir de sa zone de confort, à condition d’y être disposée…

Lucie Castel, autrice de « Quand la vie s’en mêle »

Et vous, êtes-vous prête à tout quitter pour la campagne ?

Quel est votre moyen de transport favori ? Le métro, la proximité, il y a que ça de vrai Le vélo pour l’air qui chatouille votre visage La marche à pieds pour admirer la vie autour de vous La voiture, pour pas trop vous fatiguer Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous deviez partir sur une île déserte, quel objet emporteriez-vous ? Un paquet de mouchoirs, vous avez besoin d’extérioriser Des lunettes de soleil pour profiter du soleil Un carnet avec un stylo accroché, pour noter vos pensées Un oreiller, vous avez du sommeil à rattraper Correct ! Faux ! Continuer >> Dans l’idéal quel lieu d’habitation choisiriez-vous ? Un bel appartement décoré avec goût Une jolie petite maison avec jardin Un ranch pour être au contact de la nature Un hôtel, pour ne rien faire et dormir Correct ! Faux ! Continuer >> À quoi êtes-vous le plus attachée ? Vos voisins et votre concierge Votre famille, vous ne voulez pas en être séparée Vos amis, c’est votre seconde famille Vous, vous avez besoin de dormir Correct ! Faux ! Continuer >> Actuellement, comment trouvez-vous votre quotidien ? Métro, boulot, dodo J’ai envie de changer d’air Je n’ai jamais été aussi bien Je suis fatiguée Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous quel est votre outil essentiel de travail ? Un ordinateur avec un grand écran fixe Une tablette avec un stylet pour dessiner Un carnet très compartimenté avec intercalaires Un poil dans la main Correct ! Faux ! Continuer >> Dans quel environnement travaillez-vous le mieux ? Un bureau fermé rien qu’à vous Un open space, vous appréciez le contact En extérieur, vous adorez le soleil Un endroit calme et planqué pour pouvoir dormir Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous deviez choisir un pays dans lequel vivre ? La Corée du Sud, leur culture du divertissement y est dingue Le Canada pour la multiplicité des paysages La France sans hésiter La Norvège, les nuits y sont très longues, vous pourrez dormir Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Test : êtes-vous ready pour la vie à la campagne ou allez-vous finir dévorée par les poules ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement...

Crédit photo : Photo de Gary Barnes provenant de Pexels