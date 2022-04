Surprise (non) : The Batman aura une suite, avec Robert Pattinson et son look émo à souhait

Étant donné le succès tonitruent du premier volet, il n’est pas étonnant qu’une suite soit en préparation, toujours par Matt Reeves, et surtout toujours avec ce bon Robert Pattinson.

Peu sont les films sortis en 2022 à avoir autant suscité l’intérêt. Il faut dire que la mouture de Batman par Matt Reeves a tout du coup d’éclat, et cumule une esthétique sombre et racée à un propos politique très actuel.

Nous, on a été séduite, en dépit de la mèche grasse de Robert Pattinson, et on ne manquera pas suivre toute l’actualité du deuxième opus, déjà en préparation.

The Batman 2, quelles infos ?

À ce jour, The Batman est le plus gros succès de 2022, cumulant pour l’heure 759,3 millions de dollars de recettes, ce qui n’est franchement pas dégueu.

Des chiffres qui ont dû aider la Warner a prendre la décision de rempiler pour un second volet. C’est pendant la CinemaCon, un salon professionnel destiné aux exploitants de salles, que la nouvelle a été annoncée.

Et bonne nouvelle, le réalisateur Matt Reeves, qui a continué d’asseoir son statut de réalisateur formidable avec The Batman, sera de nouveau aux manettes du projet.

Devant sa caméra, on retrouvera également Robert Pattinson, dont le talent n’est plus à prouver, et qui explore chacun de ses rôles avec la minutie et l’ampleur des grands du cinéma.

Pour l’heure, aucune date de sortie ni aucun casting n’a été dévoilé. Reste à se demander si le Joker sera l’antagoniste de ce prochain volet, comme suggéré à la fin du premier opus.

