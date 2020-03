Découvre le super-héros qui va nous sauver de la pandémie

Bonjour le gang

On a toutes et tous rêvé, ne serait-ce qu’une fois de devenir un SUPER HÉROS : sauver des vies, faire le bien, se balader en slip. Aujourd’hui, tu es, et nous sommes toutes et tous ce héros dont on rêvait. Oui, toi aussi !

Tu vas me demander : « c’est quoi mon pouvoir ? ». La réponse est simple : tu restes chez toi.

Si tu ne sais pas pourquoi c’est un super pouvoir, je t’invite grandement à t’y intéresser, car nous sommes en train de vivre un moment historique.

Toutes et tous ensemble, sans différenciation de genre, d’ethnie, d’âge, nous sommes unis face à un truc qu’on ne peut même pas voir : un virus. Et ça c’est méga stylé.

Être unis, hein. Pas le virus.

Petit big up tout de même à ma coloc qui m’a vu saccager notre salon et parler aux murs pendant tout un après-midi pour faire cette vidéo. Elle aussi c’est une super héroïne.