Stromae vient de sortir un bel album, après 5 ans d’absence pour s’occuper de sa santé mentale — mais aussi de sa famille.

Après sa vidéo très remarquée au JT de TF1, où il interprétait le titre L’Enfer en réponse à une question, il a continué sa promo et a donc dû s’éloigner quelque temps de Belgique, où vivent son épouse, la styliste Coralie Barbier, et leur fils de 3 ans.

Le 17 avril 2022, il a mis le feu au festival Coachella, en interprétant ses anciens succès et ses nouveaux, avec un public déchaîné.

Chez Mouloud Achour, dans une interview pour Clique, diffusée sur YouTube, le chanteur s’est exprimé sur son rôle de père et a fait des déclarations émouvantes sur son fils.

Beaucoup d’implication et une belle relation

Le chanteur s’est exprimé sur sa relation avec son fils. Il dit beaucoup s’occuper de lui, en dehors des périodes de promotion :

« La dernière chose que j’ai apprécié c’est quand mon fils m’a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m’occuper de lui, mais c’est vrai que là pendant la promo de l’album on s’est un peu moins vus. D’entendre que finalement c’est réciproque cet amour et cette confiance mutuelle. »

Une déclaration qui devrait inspirer d’autres pères… Lorsque l’on sait qu’en France, ce sont encore les femmes qui s’occupent à 70% des tâches parentales et domestiques.

(© Paper)

Pas d’instinct paternel : un amour qui se construit

Stromae explique comment la relation avec son fils s’est construite au fil du temps, pour finalement devenir naturelle, presque animale :

« Il n’y a pas vraiment d’explications en fait, ça vient, c’est animal […] Ma femme a eu neuf mois pour s’en rendre compte, moi ce n’était pas dans mon corps donc forcément il faut un petit temps d’acclimatation, s’apprivoiser. Je ne me suis pas dit à ce moment-là “je l’aime de manière inconditionnelle“, c’est vraiment un truc graduel. »

Pour les mères aussi, même si elles peuvent porter l’enfant, l’amour n’est pas forcément tout de suite là. L’instinct maternel est un mythe. Pendant la grossesse et même après de l’accouchement, la vague d’amour tant décrite n’est pas forcément là, et c’est NORMAL. Le lien peut se développer avec le temps, alors que le bébé et les parents apprennent à se connaître.

Comme l’exprimait avec beaucoup de sincérité Serena Williams, le lien avec le bébé ne débute pas forcément pendant la grossesse, il peut mettre du temps avant de s’installer. Elle l’énonçait ainsi :

« Quand je l’ai finalement vue, je savais que ce serait une fille, je l’ai aimée. Ce n’était pas exactement instantané, mais c’était là, et cet amour n’a cessé de grandir ensuite. Je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder, mon Olympia. »

Aux parents, pas d’inquiétude donc si vous ne ressentez pas de connexion instantanée avec votre bébé — que ce soit pendant la grossesse ou après l’accouchement —, cela peut prendre du temps, et même beaucoup de temps, alors patience !

Image un une : © Stromae/clip Santé