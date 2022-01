Stromae révèle son nouveau titre L’Enfer en plein JT, parce que c’est Stromae après tout

Stromae, qui reviendra avec un nouvel album début mars 2022, a créé la surprise lors de son interview au JT de TF1 en présentant de manière originale son nouveau titre : L’Enfer.

Le retour de Stromae avait déjà été annoncé — avec son single Santé ainsi que la date de sortie de son nouvel album Multitude, prévue le 4 mars. Ce dimanche 9 janvier, il nous a offert un très beau moment de télévision en dévoilant lors de son interview au 20h sur TF1 un nouveau titre qui donne des frissons : L’Enfer.

L’Enfer de Stromae révélé en plein JT

Le chanteur belge était invité sur le plateau pour parler de son retour avec Anne-Claire Coudray. Lors de l’interview, il évoque les influences multiculturelles que l’on pourra retrouver dans ses titres, raconte qu’il a ce désir de créer de la musique qui ne se rattacherait pas qu’à un seul groove…

Puis, après quelques minutes d’interview, Stromae brise tout à coup le quatrième mur en se tournant vers la caméra et en chantant son nouveau titre : L’Enfer.

L’Enfer, titre touchant et vulnérable

Lors de cette performance en direct, Stromae se livre sur ses pensées sombres et des moments difficiles qu’il a dû traverser. Encore une fois, le chanteur nous emporte dans son univers et nous fait découvrir toute sa vulnérabilité.

Rien n’est laissé au hasard dans ce moment — on reconnait ses expressions faciales bien à lui, qui concordent avec la musicalité du morceau, on le sent ému et très présent.

Ses paroles sont dures à entendre, mais elles raisonneront probablement avec beaucoup de ses fans :

« Du coup, j’ai parfois eu des pensées suicidaires / J’en suis peu fier / On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire / Ces pensées qui me font vivre un enfer. »

C’est aussi en parlant des réalités les plus difficiles que le chanteur a pu s’aider, et qu’il aide les autres.

Anne-Clair Coudray s’est exprimée sur Twitter en disant que ce passage restera un moment inoubliable. En effet, encore une fois, l’originalité prime chez Stromae qui promet de nous émouvoir encore plus avec la suite de son album.

Crédit photo : Chaîne Youtube de Stromae