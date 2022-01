Stalkée en soirée grâce à un AirTag d’Apple, cette mannequin lance l’alerte

Les balises connectées, ou AirTags, seraient-elles la nouvelle menace à surveiller lorsque l’on sort seule le soir ?

Angoisse. C’est dans ses stories Instagram que la mannequin américaine Brooks Nader a révélé avoir découvert qu’elle était suivie, en rentrant seule chez elle le soir, à New York. Mais il ne s’agissait pas d’un inconnu aux mains baladeuses : la méthode était bien plus particulière, puisque la jeune femme de 25 ans a tout simplement retrouvé un AirTag dans sa veste.

« J’étais dans un bar à Tribeca, j’attendais quelqu’un et j’avais mon manteau posé sur la chaise, derrière moi. Il y avait beaucoup de monde. Puis je suis allée retrouver des copines dans un bar proche. Je n’ai reçu aucune notification. Puis à un autre endroit — pas de notification.



Et, stupidement, je suis rentrée à pied chez moi parce que j’habite dans le quartier. Autour de 23h30, je marchais déjà quand j’ai reçu des notifications disant que quelqu’un suivait ma localisation depuis un certain temps. J’ai paniqué, et mon téléphone s’est déchargé. »