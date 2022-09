Selon Viola Davis, le succès de The Woman King est crucial pour l’avenir des femmes noires au cinéma

Alors que l’on s’apprête à découvrir The Woman King, sa tête d’affiche, l’actrice Viola Davis, évoque les enjeux autour de la sortie ce blockbuster porté par des femmes noires.

L’échéance approche. Le 28 septembre, The Woman King s’invitera dans les salles obscures. Au-delà de l’impatience de découvrir une œuvre où le spectacle se mêle au récit historique et anticolonialiste, la pression est grande autour de la sortie du film. En témoigne une interview de l’actrice Viola Davis, star incarnant une grande générale de guerre dans The Woman King.

Verra-t-on d’autres films de femmes noires si Woman King échoue ?

Avec son budget colossal de 100 millions de dollars, sa réalisatrice, noire (Gina Prince-Bythewood) et son casting presque exclusivement composé de femmes afro-américaines, le film constitue une petite révolution dans l’écosystème blanc et masculin des blockbusters Hollwyoodien. D’après L’express, Viola Davis aurait passé six ans à convaincre les maisons de production de financer le film. Dans une interview à l’AFP, l’actrice a fait part de la pression autour de la sortie du film :

« Avant tout, le film doit rapporter de l’argent. Et je suis divisée vis-à-vis de cela (…) S’il ne rapporte pas d’argent, que faut-il comprendre ? Que des femmes noires, des femmes à la peau foncée ne peuvent pas être en tête du box-office mondial ? Si ce film ne rapporte pas d’argent, » vous ne verrez plus du tout « . C’est la vérité. J’aimerais qu’elle soit différente. (…) On ne fait pas ça avec des films blancs. Quand un film échoue, vous en faites un autre, et encore un autre. »

Quoi qu’il en soit, l’intrigue de The Women King a de quoi donner envie : le film, qui se situe au XIXe siècle, raconte la lutte des guerrières du royaume de Dahomey (actuel Bénin) contre les colons et les esclavagistes occidentaux. On a hâte !

