Viola Davis mène une armée de guerrières contre les colons dans The Woman King

Dans la bande-annonce de The Woman King, Viola Davis mène une armée de femmes guerrières en lutte contre les colons français.

Bientôt, Black Panther ne sera plus le seul blockbuster presque exclusivement porté par des interprètes noirs. The Woman King raconte l’histoire vraie de femmes africaines guerrières, les Amazones du royaume du Dahomey (actuel Bénin) qui a existé jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le film sortira en salles le 28 septembre.

La bande-annonce de The Woman King

Le récit se situe au XIXème siècle. Les guerrières du Dahomey mènent une lutte acharnée contre les colons français, sous les ordres de la générale Nanisca et de sa fille Nawi.

Le film s’est dévoilé dans une première bande-annonce qui promet un spectacle chargé en combats et en cascades impressionnantes. Et pour cause : dans les colonnes de Vanity Fair, Viola Davis a révélé l’entraînement suivi pour le film :

Nous avons commencé intensément quelques mois avant le tournage, quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Musculation, sprint, arts martiaux et entraînement à l’armement pour la machette. J’aime dire que j’étais la OG des guerrières. Viola Davis

The Woman King, le film qui met à l’honneur des Amazones africaines en lutte

La réalisatrice Gina Prince-Bythewood, à qui l’on doit notamment The Old Guard sur Netflix, s’est entourée d’un casting vertigineux.

Viola Davis, actrice principale dans la série How to get away with Murder, est accompagnée de Lashana Lynch, Agent 007 dans Mourir peut attendre. À leurs côtés, on retrouve John Boyega, acteur britannico-nigérian qui incarne Finn dans Star Wars et Hero Fiennes-Tiffin, qui jouait Voldemort jeune et qui campe le rôle principal dans la saga After.

Dans Vanity Fair, Viola Davis s’est exprimée sur la portée féministe et antiraciste de The Woman King :

Je n’ai jamais eu un rôle comme celui-ci auparavant. C’est transformateur. Et d’être productrice dessus, et de savoir que j’ai contribué à sa réalisation… Vous avez toujours une vision de votre carrière, mais on a tellement peu de rôles quand on est une actrice de couleur. Peau foncée avec un nez large et de grandes lèvres. Je vais juste continuer à le dire. Ces histoires sont extraordinairement limitées. Je savais ce que cela signifierait pour nous en tant que Noirs. Quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Et ce que cela signifierait pour les femmes noires assises dans cette salle de cinéma. La responsabilité est vraiment élevée.

© 2022 CTMG

À lire aussi : D’Olivia Pope à Tiffany d’Insecure : pourquoi les femmes noires aisées des séries ont les cheveux lisses

Crédit de l’image à la Une : © 2022 CTMG