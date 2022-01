Noirs en France, le docu qui raconte l’histoire de six générations noires

Le documentaire Noirs en France a été diffusé le 18 janvier sur France 2. Réalisé par Aurélia Perreau et Alain Mabanckou, il vise à raconter « des histoires façonnées par des préjugés et des stéréotypes ».

« Leur couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes » : voilà ce qu’ont en commun les Français d’âges et d’horizons différents qui prennent la parole dans Noirs en France, réalisé par Aurélia Perreau et Alain Mabanckou. Le documentaire, diffusé le 18 janvier sur France 2 est d’ores et déjà disponible en replay.

À travers différents portraits, on découvre plusieurs histoires de Noirs de France dont le quotidien est marqué par les discriminations, mais aussi l’espoir.

Dans sa note de réalisation, Aurélia Perreau raconte plus en détails sa volonté à travers le documentaire :

« Six personnages principaux structurent ce film. Ils sont évocateurs des différents âges de la vie, de la petite enfance à la vieillesse. Nous les laissons vivre en séquence devant notre caméra pour saisir leur quotidien. Goûters d’anniversaire, bandes de copains, activités, travail, vie de famille… Ils permettent de saisir sur le vif des moments précieux »

Une séquence qui a marqué les esprits

Une séquence du documentaire a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Elle reprend une expérience de sociologie, couramment appelé test de la poupée blanche et de la poupée noire. Elle consiste à demander à des enfants noirs quelle poupée ils préfèrent entre une blanche et une noire. Le résultat : ils choisissent en grande majorité la poupée blanche, jugée plus jolie. Certaines petites filles déclarent même qu’elles deviendront blanches en grandissant, équivalant bauté et blanchité. Une saisissante illustration des effets des standards de beauté racistes promus par notre société.

Cette séquence rend compte des discriminations que les Noirs subissent et assimilent dès le plus jeune âge.

En plus des histoires personnelles des protagonistes, le documentaire Noirs en France entremêle des images d’archives, contribuant à raconter l’Histoire avec un grand H des Noirs en France. S’ajoute à cela les interventions de personnalités telles que Yannick Noah, Maboula, Jean-Pascal Zadi… Et bien d’autres. Un documentaire nécessaire !

