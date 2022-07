Black Panther : Wakanda Forever se dévoile dans une bande-annonce puissante

La suite de Black Panther réalisée par Ryan Coogler s’est dévoilée dans une bande-annonce puissante et chargée en émotions.

Comme dans le monde réel, les personnages de Black Panther : Wakanda Forever pleurent la perte de Chadwick Boseman. L’interprète de T’Challa, roi de la contrée fictionnelle du Wakanda déjà montrée dans le premier film Black Panther, est décédé le 28 août 2020 d’un cancer du côlon. Le dimanche 24 juillet, Marvel a dévoilé la bande-annonce sublime de sa suite très attendue.

La bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever

Une suite sous le signe de l’hommage…et du combat

Les premières images de Black Panther : Wakanda Forever annoncent un spectacle poignant.

Si on ignore les causes de sa disparition dans le film, le roi T’Challa est bel et bien parti. Ses proches se recueillent et lui rendent hommage, notamment à travers cette grande fresque devant laquelle jouent des musiciens. Marvel a en effet décidé que Chadwick Boseman ne serait pas remplacé, et que son personnage partirait avec lui.

capture d’écran de la bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever (Youtube)

Au-delà de sa photo superbe et ses décors grandioses, cette bande-annonce porte aussi son lot de mystères. On ignore encore quel ennemi le peuple le plus puissant sur Terre devra affronter.

Mais le plus grand secret reste sans aucun doute l’identité du nouveau Black Panther, qu’on aperçoit quelques secondes de dos à la fin du trailer. Au micro de MTV, l’actrice Letitia Wright annonçait que cette information ne serait pas dévoilée avant la sortie du film, dont on ignore encore la date…

Crédit de l’image à la Une : capture d’écran de la bande-annonce (Youtube)