Sélection shopping : vive les chaussures à plateforme

Vous avez la chance de pouvoir profiter tranquillement de l’été indien ? Voici une sélection de chaussures de la marque Crocs qui pourront vous accompagner en toutes circonstances durant vos vacances.

Rien de plus exaltant que de partir en vacances en septembre. Premièrement, il y a un sentiment de liberté parce qu’on échappe à la contrainte de la rentrée quand tout le monde doit reprendre un rythme discipliné. Ensuite, parce qu’une sensation de privilège se fait sentir en ayant droit de profiter des ultimes rayons de soleil de l’été.

Alors, afin d’en profiter pleinement et jusqu’au bout, qu’il s’agisse d’un week-end ou de trois semaines, voici une sélection de souliers de la marque Crocs qui sauront vous accompagner dans cette parenthèse estivale. Oui, vous avez bien lu ! Depuis l’été dernier, la marque bénéficie d’un retour de hype grandissant.

Si dans votre imaginaire, Crocs est seulement synonyme de confort et de plaisir coupable, voici quatre paires qui auront certainement le mérite de vous faire changer d’avis. La marque ne propose pas que des sabots : elle se réinvente avec des modèles qui ajoutent de la couleur à vos journées et du style à vos soirées. Alors, afin de vous projeter le plus possible avec vos prochaines chaussures préférées, voici quelques mises en contexte.

Des tongs pour une matinée au bord de l’eau

Imaginez-vous légèrement vêtue, voire en maillot de bain, allongée sur un transat ou une serviette. Le soleil réchauffe votre visage et tout à coup, une envie vous vient. Vous avez absolument besoin d’une boisson. Ni une ni deux, vous vous redressez et enfilez vos tongs Crocs. Le modèle Mellow recovery Flip pour être plus précise. Vous ne marchez pas, vous survoler l’espace grâce à ses semelles ultra-confortables.

Est-ce que se lever est même devenu un plaisir ? Peut-être pas jusque-là, mais dorénavant, que vous soyez au bord de la plage, d’une piscine ou d’une rivière, détacher votre corps de la serviette n’est plus une torture. Par ailleurs, ce modèle unisexe est disponible du 36 au 49, en quatre coloris, de quoi vous donner envie de craquer davantage.

Se laisser tenter par la douceur du modèle Mellow recovery Flip à 49,99 €

Des tongs à plateforme pour aller déjeuner

Plus tard dans la journée, vous avez pris le soin de vous doucher après votre baignade et vous avez rendez-vous pour un café qui peut se transformer en après-midi shopping. C’est le moment de sortir une autre paire de tongs, à l’allure plus sophistiquée que la première paire présentée, mais tout aussi confortable.

Si vous êtes fan de la tendance Y2K qui sévit depuis quelques mois, combinée au minimalisme, c’est la paire qu’il vous faut ! Le modèle Brooklyn Flip aurait très bien pu être porté par l’une des sœurs Olsen il y a 15 ans, et pour beaucoup, c’est peut-être un argument suffisant.

Succomber aux tongs Brooklyn Flip à 54,99 €

Des sandales compensées pour crapahuter

Évidemment, il se peut que durant vos vacances, la flânerie ne soit pas votre tasse de thé. Vous préférez profiter de vos vacances pour faire des visites culturelles ou crapahuter dans les rues, afin de découvrir votre lieu de vacances autrement. Dans ce cas, mieux vaut laisser les tongs de côté et prendre des sandales qui vous tiendront correctement le pied, et jeter son dévolu sur le modèle Skyline Sandal.

C’est la chaussure de marche classique, mais rehaussée par une semelle à plateforme qui la modernise juste comme il faut. Cette paire saura vous accompagner dans vos sorties les plus périlleuses comme dans un quotidien qui s’avère plus sportif que prévu, tout en restant dans la tendance. Un intemporel qui n’a plus besoin d’être présenté.

Craquer pour les Skyline Sandal à 74,99 €

Des claquettes pour aller en soirée

Pour apporter de la couleur à cette sélection, voici un modèle qui pourra convenir si vous décidez de passer la soirée dehors pour dîner ou prendre un verre et même plus. Il y a quelques années, il était inenvisageable de passer une soirée chaussé en claquettes, mais c’est aujourd’hui une époque révolue. La paire Skyline Side en est justement le parfait exemple.

Si encore une fois, vous aimez l’esthétique Y2K et que vous auriez aimé être amie avec Lizzie Mcguire, c’est sûrement le modèle de vos rêves. Confortable, dans la tendance, disponible en quatre coloris et du 34 au 43, cette paire habillera vos pieds de la meilleure des manières.

Succomber à la paire Skyline Side pour faire un bon dans le temps à 69,99 €

En espérant que cette sélection vous aura peut-être donné un avant-goût de vacances et que vous êtes maintenant persuadé que Crocs est résolument dans l’air du temps. Ces quatre paires sauront vous accompagner durant vos vacances de septembre.