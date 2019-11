En partenariat avec Seasonly (notre Manifeste)

— Publié le 22 novembre 2019

Tu connais ma passion pour les produits de beauté, mais est-ce que tu savais que j’aimais encore plus les produits de beauté qui sont à la fois agréables à utiliser ET sains pour la peau et la planète ?

Eh oui, pourquoi faire le sacrifice de l’un ou de l’autre quand on peut avoir les deux ?

Seasonly réinvente la cosmétique clean

La marque Seasonly a été créée dans un but : permettre aux consommatrices de prendre soin de leur peau, sans pour autant négliger leur santé ni l’environnement.

Elle mise donc sur des produits qui sont d’abord sains, grâce à une charte très stricte qui bannit tous les ingrédients nocifs ou controversés.

C’est pourquoi des composants comme le phénoxyéthanol, suspecté d’être un perturbateur endocrinien, ou encore les dérivés de plastiques et les huiles minérales, sont exclus des produits Seasonly.

Pour autant, la marque met un point d’honneur à proposer des cosmétiques efficaces et agréables à utiliser, tout en s’assurant que les ingrédients qui les composent (99% d’origine naturelle) sont sourcés de manière responsable.

Par exemple, les graines d’acacia contenues dans le sérum Anti-Soif sont issues d’une filière durable au Burkina-Faso où 100 femmes ont été formées, devenant ainsi indépendantes financièrement, puis se sont regroupées en association pour développer divers projets.

En plus de ça, c’est toute une philosophie de selfcare et d’acceptation de soi qui entoure Seasonly, d’ailleurs bien illustrée par leurs photos de campagne non-retouchées et leur slogan « Moi, en vrai ».

Les produits de beauté clean de Seasonly

Côté produits, qu’est-ce qu’on y trouve, alors ?

Tout d’abord, leur soin personnalisé L’Unique, dont la formule évolue au fil des saisons et selon un questionnaire sur ta peau et ton style de vie, pour qu’il soit 100% adapté à tes besoins. Tu peux effectuer ton diagnostic ici !

L’idée, c’est que quelle que soit ta peau, il y a un produit pour toi chez Seasonly !

L’Unique, Seasonly, 39€ (sans abonnement)

Par ailleurs, tu peux acheter ce soin dans le cadre d’un abonnement (il coûte alors 34€ seulement), et le recevoir à une fréquence choisie par toi en fonction de tes besoins. En sachant que le premier mois est offert !

Mais Seasonly propose également des sérums qui sentent divinement bon, une huile démaquillante très efficace (je n’utilise plus que ça depuis que je l’ai !), un masque hydratant…

Huile démaquillante, Seasonly, 20€

Il y a aussi des nouveautés pour le corps qui arrivent très bientôt : 3 gels douche ultra doux et sans sulfates (gingembre, menthe poivrée et zeste d’orange), ainsi qu’un baume fouetté nourrissant et ultra léger.

D’ailleurs, la gamme complète est déjà disponible en pré-commande au prix de 50€ au lieu de 60€ (cette offre est valable jusqu’au 25 novembre !).

Gamme Dear Body, Seasonly, 50€

La marque a tout prévu pour les fêtes de Noël, avec une offre hyper sympa et originale de Christmas box, dans des budgets allant de 39€ à 120€, selon tes moyens !

Sinon, l’option carte cadeau est elle aussi de la partie, pour faire plaisir à quelqu’un sans avoir à vraiment se prendre la tête, que ce soit avec des produits ou un soin au Studio Seasonly.

Les soins au Studio Seasonly, le meilleur cadeau que tu puisses (te) faire

Je ne pouvais PAS ne pas te parler des soins au Studio Seasonly, parce que j’ai eu la chance d’en tester un récemment, c’était le Soin Gym. Et spoiler alert, c’est : le feu.

J’ai passé 30 minutes à me faire masser le visage avec des huiles qui sentaient trop bon, une bouillotte sur le ventre et des grosses chaussettes aux pieds. MEILLEURE VIE.

Sincèrement, ça m’a fait un bien fou. Le massage est très intense ce qui détend les muscles profonds du visage qui sont constamment sollicités au quotidien, d’où le nom de Soin Gym.

Ça m’a vraiment lissé les traits et donné un aspect glowy, comme si je n’avais fait que dormir et m’hydrater pendant 2 semaines.

Le tout avec des produits de la marque, bien entendu, qui sentent bon et qui m’ont fait une peau toute douce pendant au moins trois jours.

En bref, la meilleure chose, dans un studio trop chou avec des professionnelles adorables. Est-ce que ça serait pas un bon truc à te faire offrir (ou à offrir en carte cadeau) à Noël ?

Pour en savoir plus sur Seasonly, je t’invite bien sûr à te rendre sur son site Internet et à les suivre sur Instagram. Et pour info, avec le code MADMOIZELLE, Seasonly t’offre 10% sur ta première commande (hors Studio et Christmas box) !

