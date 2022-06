Sarenza crée un vide dressing au profit de l’asso En avant toute(s) contre les violences sexistes et sexuelles

Ce dimanche 19 juin 2022, la plateforme de vente en ligne tient une vente de vêtements d’occasion avec des influenceuses, dont l’intégralité des bénéfices iront à l’association En avant toute(s) qui agit pour l’égalité, la fin du sexisme et des violences.

Plus d’une femme sur quatre a déjà été victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime avant ses 50 ans, d’après une vaste étude publiée en février 2022 sur The Lancet, menée de 2000 à 2018, auprès de 2 millions de femmes à partir de 15 ans, à travers 161 pays :

« Ces violences commencent tôt, affectant particulièrement les adolescentes et les jeunes femmes : 24% des femmes âgées de 15-19 ans et 26% des femmes âgées de 19-24 ans ayant déjà subi ces violences au moins une fois depuis l’âge de 15 ans »

Partant de ce genre de constats, de plus en plus de marques s’engagent contre les violences faites aux femmes, avec plus ou moins de tact. Dont Sarenza, qui soutient depuis 2020 l’association En avant toute(s). Celle-ci agit pour l’égalité, la fin du sexisme et des violences sexistes et sexuelles. Et leur partenariat s’incarne aujourd’hui à travers une journée de solidarité particulière.

Sarenza organise un vide dressing au profit de l’asso féministe En Avant toute(s)

Dans le cadre de ce partenariat qui s’inscrit donc sur la durée, Sarenza organise un vide dressing solidaire ce dimanche 19 juin 2022 à La Caserne, un incubateur de jeunes créateurs et créatrices engagés pour une mode plus durable à Paris.

Pour appâter le chaland, ce sont des artistes et influenceuses qui ont été conviées à vider leur dressing : Kesaly, Justine Vrgr, Chloé Brbs, Camélia EB, Shririne Boutella et Gloria Raïssa.

Et comme c’est pour la bonne cause, l’intégralité des bénéfices iront à l’association En avant toute(s).

Une table-ronde se tiendra également lors de l’événement sur « l’égalité et les parcours inspirants de femmes entrepreneures », de 14h30 à 15h30.

Une opération gagnant-gagnant pour Sarenza, les influenceuses, et les femmes ?

La marque ainsi que ces artistes et influenceuses affichent leur engagement, tandis que l’association récolte des fonds et gagne en visibilité. Une opération gagnant-gagnant ?

Si l’on peut saluer cette initiative, on peut également s’interroger sur la façon dont elle témoigne d’un glissement de l’engagement social comme nouvelle outil de distinction pour les marques et les actrices du marketing d’influence. On pourrait presque parler de purplewashing (également appelé feminisme washing) si cette opération visait à cacher sous un vernis féministe des pratiques qui desservent les femmes…

Journée vide dressing solidaire de Sarenza pour l’asso En avant toute(s), à la Caserne (12 Rue Philippe de Girard, 75010 Paris), le dimanche 19 juin de 11h à 17h

