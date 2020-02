Sans un bruit 2 s’offre un nouveau trailer sous tension

Mise à jour du 25 février 2020 —

La nouvelle bande-annonce de Sans un bruit 2 est là !

Plus le temps passe, nous rapprochant de la date de sortie de ce second opus tant attendu, plus les images dévoilées me donnent de la fièvre.

La tension a l’air à son comble, et le danger permanent !

Je te laisse découvrir ce nouveau trailer, qui m’a personnellement coupé le souffle !

Mise à jour du 7 janvier 2020

Nouvelle bande-annonce pour Sans un bruit 2 !

Sans un bruit 2 se dévoile un peu plus dans cette nouvelle bande-annonce, qui dévoile notamment Cillian Murphy, un acteur que j’adore !

Rendez-vous le 18 mars au cinéma pour bien bien stresser.

Sans un bruit 2 a sa bande-annonce

Mise à jour du 18 décembre 2019

C’est Noël avant l’heure !

C’est honnêtement l’un des films que j’attends le plus pour l’année prochaine.

Le premier m’avait subjugué sur de nombreux points et j’ai hâte de découvrir où l’histoire va désormais nous mener.

Début de réponse dans ce trailer et le 18 mars prochain !

Article initialement publié le 18 décembre 2019 —

Il y a quelques semaines, les spectateurs tremblaient dans les salles de cinéma.

Non pas seulement pour le film Hérédité, mais également pour Sans un bruit. Une belle production, aux faux airs de La Guerre des mondes.

Réalisée par John Krasinski, cette fiction a connu un joli succès critique et économique, qui créé l’impulsion d’un second opus.

Sans un bruit 2 sortira en 2020

J’ai découvert le premier volet en projection presse.

Au bout de seulement quelques minutes de visionnage, Sans un Bruit me glaçait déjà le sang. Dans la petite salle de cinéma, j’assistais haletante à un début maitrisé, très prometteur.

Et bonne nouvelle : même au bout d’une heure, le film ne s’essoufflait pas.

Alors, de quoi parle le film évènement ?

Dans une ferme retirée des Etats-Unis, une famille du Midwest est harcelée par une présence monstrueuse… Sa seule chance de s’en sortir ? Être la plus silencieuse possible.

Un synopsis à priori basique mais qui prend tout de suite de l’ampleur grâce à sa dimension « muette ».

Le film contient très, TRÈS peu de dialogues, ce qui joue pour beaucoup dans le ressenti de l’effroi.

Petite pépite du genre, Sans un bruit s’offrira donc une suite, qui devrait sortir en mai 2020, d’après la société de production Paramount Pictures.

Ce qui nous laisse encore un peu de temps avant de recommencer à trembler d’effroi.

Des films d’horreur à la pelle à Hollywood

Enfin, ce serait sans compter l’industrie du cinéma qui cette année met un point d’honneur à nous faire flipper.

En témoigne le nombre consistant de films d’horreur qui sont prévus pour les mois à venir, comme l’apparemment terrible Suspiria, remake du film éponyme de Dario Argento par Luca Guadagnino, créateur de Call Me By Your Name qui fait déjà parler de lui.

Et toi, tu aimes les films d’horreur ? Tu iras voir Sans un bruit 2 et Suspiria ?

