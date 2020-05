Je te dévoile ma routine capillaire du moment en vidéo !

Saluuuut toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd’hui, on va parler cheveux.

Je sais, c’est assez rare, et pour une raison assez simple : je considère toujours que je n’ai pas des cheveux « assez beaux » pour être légitime de donner des conseils.

Alors qu’en vérité, j’adore les soins capillaires !

Ma routine capillaire du moment

Et pour une fois que presque tous mes produits sont des coups de cœur, j’avais hyper envie de te les présenter et de t’expliquer en quoi ils me plaisent tant.

Du shampoing au masque en passant par les soins sans rinçage, je te détaille toute ma routine capillaire dans cette nouvelle vidéo Let It Glow.

J’espère que ça t’intéressera !

Les produits mentionnés dans cette vidéo :

