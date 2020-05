Je teste des nouveautés make up dans une vidéo Get Ready With Me !

Coucou toi ! Mais oui, c’est bien une nouvelle vidéo Let It Glow !

Je t’emmène pour un petit make up date, installe-toi, fais-toi un thé, mets-toi à l’aise, n’hésite pas.

Get Ready With Me avec plein de nouveautés sur Let It Glow

Mon tiroir à maquillage s’étant pas mal rempli récemment, je me suis dit que ça serait sympa de te montrer toutes mes nouveautés en action sur ma douce face.

Et entre la nouvelle collection de blushs et bronzers crème de Fenty Beauty, le nouveau mascara Huda Beauty, la dernière palette que j’ai acquise et les produits pour le teint retrouvés dans mes fonds de placard, je me suis bien amusée !

À lire aussi : Je te présente ma collection de palettes en vidéo !

Je te laisse regarder la vidéo, et je te dis à la semaine prochaine pour toujours plus de glow !

Les produits mentionnés dans cette vidéo :

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rater aucune de nos vidéos mode-beauté, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

À lire aussi : Ma routine skincare du confinement (édition spéciale problèmes de peau)