Ma routine skincare du confinement (édition spéciale problèmes de peau)

Toi aussi tu as une peau dégueulasse depuis le début du confinement ?

Tu n’es pas seule, perso je n’ai jamais eu autant d’acné, de zones de déshydratation et de rougeurs qu’en ce moment, alors même que ma peau est moins exposée à la pollution qu’avant.

Ma routine skincare spéciale bad skin days

Or, quand ma peau fait n’imp’, j’ai tendance à un peu modifier ma routine de soin du visage pour l’épurer et éviter d’agresser ma peau encore plus.

Je te présente donc dans cette nouvelle vidéo Let It Glow le type de produits qui m’aident à apaiser mes problèmes de peau quand ceux-ci pointent le bout de leur nez !

Pas de produits miracles ici, mais plutôt des techniques pour limiter les dégâts si tu subis les mêmes conséquences du confinement que moi ces derniers temps.

Les produits mentionnés dans cette vidéo :

