Revlon au bord de la faillite : qu’est-ce que cela veut dire pour l’industrie cosmétique ?

Le groupe de cosmétiques américain Revlon a annoncé être au bord de la faillite. Ce dernier a pour intention de restructurer sa dette pour pouvoir relancer ses activités prochainement.

On ne s’en doutait pas et pourtant, la crise sanitaire mêlée aux changements d’envies et de besoins du consommateurs ont eu raison du groupe américain Revlon, créé en 1932. Ce dernier a récemment été placé sous le régime américain des faillites en faisant appel à la procédure de chapitre 11 du tribunal New Yorkais pour pouvoir réduire sa dette (qui s’élevait quand même entre 1 et 10 milliards de dollars).

Le recours au chapitre 11 n’est pas anodin. Celui-ci permet à l’entreprise de pouvoir continuer ses activités et opérations courantes tout en se protégeant de ses créanciers. Ceci dans le but de pouvoir redonner vie à ses activités et ainsi pouvoir relancer ses finances.

Debra Perelman, la PDG du groupe new-yorkais, explique dans un communiqué envoyé par la marque que cette action « va permettre à Revlon d’offrir à nos clients les produits emblématiques que nous proposons depuis des décennies tout en traçant un chemin plus clair pour notre croissance future ».

Un groupe initialement très puissant

Détentrice d’Elizabeth Arden, de Revlon Professional, d’Almay, de Cutex, d’American Crew, de la marque de parfums de Britney Spears et de Christina Aguilera ainsi que de Juicy Couture ou encore de ColorSilk… Revlon est présent dans plus de 150 pays et n’avait, à priori, pas de souci à se faire quant à sa pérennité. Malheureusement, l’apparition du Covid entrainant les consommateurs à acheter moins de cosmétiques, ajouté à une crise de la chaîne d’approvisionnement et à une concurrence toujours plus accrue en matière d’innovation a eu raison de son immuabilité.

Et ce ne sont d’ailleurs pas les seuls, récemment Glossier a avoué avoir pris de mauvaises décisions quant à la gestion de son entreprise. La marque a d’ailleurs dû se séparer de 80 employés et remanier entièrement sa stratégie de communication en optant pour la première fois sur la mise en avant d’une égérie : Olivia Rodrigo. Ceci, au sortir de la crise sanitaire qui a drastiquement changé nos modes de consommations et notre manière de voir la beauté.

Evidemment, bien d’autres marques ont, malheureusement, fait face à cette situation. BH Cosmetics ou encore Becca Cosmetics sont également passées par là. Quant à Marc Jacobs Beauty, le mystère reste encore entier ! Mais une chose est sûre, le monde de la beauté ne tourne plus de la même manière depuis que la crise est passée par là. Orientées davantage sur le bien-être et le self-care, les griffes qui fonctionnent proposent davantage une vision de la beauté à 360 par rapport à leurs prédécesseurs. Revlon arrivera-t-elle à suivre ? Ou emboite-t-elle le pas à des dizaines d’autres marques qui restent à la traine ? Telle est la question !

Le cours boursier qui s’enflamme

Fait inattendu, après avoir été placé en faillite, le groupe Revlon a vu son cours boursier s’enflammer de près de 300% en une seule semaine ! Un fait très étonnant puisque, selon le site Bourse Direct, un actionnaire ne récupère rien en cas de placement sous le chapitre 11 d’une entreprise. Affaire étonnante, que l’on va suivre de près, donc !

Crédits de l’image de une : @Highlight ID.