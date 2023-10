Qui est Narges Mohammadi, lauréate 2023 du prix Nobel de la paix ?

La militante est une grande figure de la défense des droits humains en Iran. Elle est incarcérée depuis 2022 dans son pays et n’a pas vu ses enfants depuis 8 ans.

Vendredi 6 octobre 2023, le prix Nobel de la paix a été décerné à la journaliste et militante irannienne Narges Mohammadi « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous », a précisé le comité.

Incarcée en Iran depuis 2022

L’activiste a dédié sa vie à la défense des droits humains en Iran, au prix d’une séparation terrible avec sa famille et d’emprisonnements répétés depuis 1998. Elle a été réincarcérée en 2022 dans son pays et cela fait maintenant 8 ans qu’elle n’a pas vu ses enfants.

Comme le retrace TV5 Monde, Narges Mohammadi « lutte contre le port du voile obligatoire ou la peine de mort, dénonce les abus sexuels en détention, et poursuit inlassablement son combat, y compris derrière les barreaux de la prison d’Evin à Téhéran, où elle a été réincarcérée il y a plus d’un an ».

Le fait de désigner la militante comme lauréate de cette année est un signal fort : depuis plus d’un an, le mouvement Femme, Vie, Liberté agite l’Iran. Ce sursaut contestataire, férocement réprimé par les autorités, est né dans le sillage de l’affaire Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté, décédée en détention dans des conditions obscures.

« Le gouvernement de la République islamique n’a pas réussi à étouffer les protestations du peuple, et la société a accompli (des choses) qui ont ébranlé et affaibli les fondements du gouvernement religieux despotique… Le mouvement a accéléré le processus de démocratie, de liberté et d’égalité » a écrit Narges Mohammadi, depuis sa cellule à Téhéran.

Ses proches réagissent

Son mari et ses deux enfants vivent en France. Dans Libération, ils ont réagi à l’annonce, dédiant ce prix au peuple iranien : « Cet honneur revient à chacun d’entre vous, honorable, courageux et résilient peuple d’Iran, qui avez lutté inlassablement et pacifiquement pour la liberté. Rassemblons-nous pour célébrer ce moment précieux en saluant tout particulièrement le courage des femmes et des filles d’Iran qui ont captivé l’attention du monde entier par leur bravoure au cours de l’année écoulée au à travers leur implication dans le mouvement “Femme, Vie, Liberté” ».