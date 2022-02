Quelles sont les meilleures brosses à dents électriques en 2022 ?

On a testé les brosses à dents électriques les plus hype du marché et voici les meilleures selon Madmoizelle.

Depuis le lancement du premier modèle dans les années 1950, la brosse à dents électrique s’est facilement frayé un chemin vers les salles de bains du monde entier.

Avec ses promesses de dents plus propres et d’hygiène bucco-dentaire améliorée, elle a vraiment tout pour plaire, et l’effort financier (qui peut être minime ou conséquent) qu’elle demande est rarement regretté.

Pour vous aider à trouver le modèle le plus adapté à vos besoins, la rédaction de Madmoizelle en a testé plusieurs, et voici notre bilan après plusieurs semaines de test.

Le TOP 3 des brosses à dents électriques testées par Madmoizelle

Numéro 1 : iO SÉRIE 6 d’Oral-B, le meilleur rapport qualité/prix

La note de Madmoizelle : 8,5/10

Technologie hybride (rotations + micro-vibrations)

Application mobile très bien faite

Affichage interactif

En savoir plus sur la brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B

Numéro 2 : ISSA 3 de Foreo, la plus douce pour les gencives

La note de Madmoizelle : 8/10

Brossage très doux pour les gencives

Une charge équivaut à 365 jours d’utilisation

Beau design et modèle peu encombrant

En savoir plus sur la brosse à dents électrique ISSA 3 de Foreo

Numéro 3 : ToothWave de Silk’n, la plus redoutable contre les taches

La note de Madmoizelle : 7,5/10

Action sur les taches bien visible

Design imposant

Prix très élevé

En savoir plus sur la brosse à dents électrique ToothWave de Silk’n

iO SÉRIE 6 d’Oral-B, le meilleur rapport qualité/prix

Brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B, 139,99€

La note de Madmoizelle : 8,5/10

La brosse à dents électrique à tête rotative iO SÉRIE 6 d’Oral-B utilise la technologie magnétique iO, qui distribue l’énergie de manière uniforme jusqu’à la pointe des poils afin de nettoyer les dents de façon optimale et sans risque pour les gencives. L’application mobile permet même de suivre en direct le brossage grâce à une reproduction 2D de la mâchoire.

Découvrir notre test complet de la brosse à dents électrique iO SÉRIE 6 d’Oral-B.

ISSA 3 de Foreo, la plus douce pour les gencives

Brosse à dents électrique ISSA 3 de Foreo, 169€

La note de Madmoizelle : 8/10

Très douce pour les gencives, la bossette de la brosse à dents électrique sonique ISSA 3 de Foreo est composée de picots en silicone et de poils en polymère PBT pour nettoyer efficacement toutes les zones de la bouche. Elle élimine 30% de plaque dentaire en plus qu’une brosse à dents manuelle et aide à réduire les problèmes de gingivite. Une main de fer dans un gant de silicone de qualité médicale.

Découvrir notre test complet de la brosse à dents électrique ISSA 3 de Foreo.

ToothWave de Silk’n, la plus redoutable contre les taches

Brosse à dents électrique ToothWave de Silk’n, 299€

La note de Madmoizelle : 7,5/10

Ce qui différencie la brosse à dents électrique ToothWave de ses consoeurs, c’est la technologie développée par Silk’n. La tête de la brosse envoie des ondes radiofréquences, composées de molécules chargées, à la surface de chaque dent pour déstabiliser les liens qui relient les impuretés et ainsi permettre de les éliminer plus efficacement lors du brossage. Au fil des utilisations, les dents sont plus propres, plus blanches, et les soucis de gingivite sont réduits.

Découvrir notre test complet de la brosse à dents électrique ToothWave de Silk’n.

Sonicare Prestige 9000 de Philips, la plus luxueuse

Brosse à dents électrique Sonicare Prestige 9000 de Philips, 232,99€

La note de Madmoizelle : 7/10

La brosse à dents Sonicare Prestige 9000 de Philips utilise la technologie sonique afin d’éliminer la plaque dentaire même dans les zones difficiles d’accès. Des capteurs intelligents alertent lorsqu’on appuie trop fort et adaptent l’intensité du brossage pour un nettoyage doux et efficace. L’application mobile permet de bénéficier de conseils sur-mesure et de recommandations personnalisées pour optimiser le brossage.

Découvrir notre test complet de la brosse à dents électrique Sonicare Prestige 9000 de Philips.

Y-Brush, celle qui sort des sentiers battus

Pack start adulte de Y-Brush, 124,99€

La note de Madmoizelle : 6/10

Avec sa brosse en forme d’appareil dentaire, la Y-Brush ne ressemble en rien aux autres brosses à dents électriques du commerce. La gouttière est tapissée de 35 000 filaments en nylon inclinés à 45 degrés reproduisant la méthode de Bass, de manière à atteindre toutes les dents et faces dentaires en même temps. En fonction du mode choisi, le brossage complet dure entre 10 et 30 secondes

Découvrir notre test complet de la brosse à dents Y-Brush.

Bien choisir sa brosse à dents électrique

Il existe deux grands types de brosses à dents électriques : les modèles soniques, qui reproduisent le mouvement vertical de va-et-vient effectué avec une brosse à dents manuelle, et les brosses oscillo-rotatives, dont la brossette ronde tourne dans un sens puis dans l’autre. Toutes les deux ont démontré une qualité de nettoyage supérieure aux résultats obtenus avec une brosse à dents classique.

Oral-B est le leader du marché, suivi par Philips, mais d’autres acteurs commencent à faire parler d’eux comme Silk’n, Xiaomi ou encore Colgate.

Alors comment choisir ? En plus de demander conseil à un dentiste, il faut prendre en compte la sensibilité de ses dents : la technologie sonique est réputée plus abrasive que la technologie rotative, même si certains modèles comme la ToothWave de Silk’n pourraient servir de contre-exemples.

Une bonne prise en main, différents modes de brossage, l’autonomie de la batterie et la présence de capteurs de pression sont aussi des critères à ne pas négliger pour choisir sa brosse à dents électrique.

