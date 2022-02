Quelle mauvaise décision de soirée êtes-vous ? Plutôt rappeler votre ex ou faire du shopping bourrée ?

On connait bien les décisions qui peuvent faire basculer une soirée du côté obscur. Mais savez-vous laquelle vous correspond intimement ?

Entre une bonne et une mauvaise soirée, il n’y a parfois qu’un pas. Un verre, un sms, ou un code de carte bleue enregistré sur le mauvais site de vêtements en ligne… Ce n’est pas faute d’essayer de s’améliorer hein, et de laisser ces mauvaises idées derrière nous, mais parce que l’être humain est faillible, on finit souvent par y revenir.

Parce que c’est samedi, rigolons en avant de voir comment nous terminerons ce soir : faites le test et découvrez quelle mauvaise décision de soirée vous êtes !

Le programme parfait de votre vendredi soir : un restau avec une amie après le boulot, surtout pas d'alcool, et un retour au lit pour 23h top chrono. un restau avec une amie après le boulot, surtout pas d'alcool, et un retour au lit pour 23h top chrono. vous faites en fonction de ce qu'on vous propose et de votre intuition vous faites en fonction de ce qu'on vous propose et de votre intuition une pièce de théâtre suivie d'un verre de vin une pièce de théâtre suivie d'un verre de vin retrouver votre bande d'amis dans un bar ou dans un appartement, et advienne que pourra ! retrouver votre bande d'amis dans un bar ou dans un appartement, et advienne que pourra ! Correct ! Faux ! Continuer >> Sortir le soir en semaine, pour vous, c'est plutôt : inévitable : vous n'avez pas assez d'un week-end pour voir tous vos amis inévitable : vous n'avez pas assez d'un week-end pour voir tous vos amis hors de question : vous avez passé l'âge des gueules de bois au travail hors de question : vous avez passé l'âge des gueules de bois au travail hors de question : vous avez passé l'âge des gueules de... Ah une bière entre collègues ? J'arrive ! hors de question : vous avez passé l'âge des gueules de... Ah une bière entre collègues ? J'arrive ! régulier : il ne manquerait plus qu'on ne puisse vivre que le samedi et le dimanche ! régulier : il ne manquerait plus qu'on ne puisse vivre que le samedi et le dimanche ! Correct ! Faux ! Continuer >> Après une semaine merdique, ce qui vous réconforte le plus, c'est : appeler votre meilleure amie pour en parler appeler votre meilleure amie pour en parler voir du monde et vous changer les idées en prévoyant 75 activités voir du monde et vous changer les idées en prévoyant 75 activités rester seule, prendre du temps pour vous et attendre que ça passe rester seule, prendre du temps pour vous et attendre que ça passe vous dites oui à tout ce qu'on vous propose, vous n'avez pas envie de trop réfléchir vous dites oui à tout ce qu'on vous propose, vous n'avez pas envie de trop réfléchir Correct ! Faux ! Continuer >> Votre tenue de soirée préférée, c'est : une tenue confortable, vous n'allez que dans des endroits relax et vous ne vous posez pas de question une tenue confortable, vous n'allez que dans des endroits relax et vous ne vous posez pas de question une tenue fétiche que vous mettez à chaque fois, et qui ne vous a jamais fait défaut une tenue fétiche que vous mettez à chaque fois, et qui ne vous a jamais fait défaut vous n'en avez pas, ou du moins elle change toutes les semaines vous n'en avez pas, ou du moins elle change toutes les semaines vous ne pouvez pas la décrire précisément mais elle compte des paillettes, du velours, et du vert forêt vous ne pouvez pas la décrire précisément mais elle compte des paillettes, du velours, et du vert forêt Correct ! Faux ! Continuer >> Le nouvel an, vous le passez plutôt : en famille, pour prolonger le plaisir de Noël en famille, pour prolonger le plaisir de Noël en amoureux et en vacances, loin de votre ville de résidence, en amoureux et en vacances, loin de votre ville de résidence, avec votre immense bande de potes, la même depuis des années avec votre immense bande de potes, la même depuis des années vous attendez de voir tout ce qu'on vous propose, et vous choisissez la meilleure offre à la carte vous attendez de voir tout ce qu'on vous propose, et vous choisissez la meilleure offre à la carte Correct ! Faux ! Continuer >> Dans les covoiturages avec des inconnus, vous êtes plutôt du genre : à animer joyeusement la discussion, et à mettre tout le monde à l'aise à animer joyeusement la discussion, et à mettre tout le monde à l'aise à être en retard et à vous excuser 15 fois pendant le voyage à être en retard et à vous excuser 15 fois pendant le voyage à faire semblant de dormir pour ne pas avoir à parler à faire semblant de dormir pour ne pas avoir à parler à regarder votre téléphone sans trop suivre ce qui se raconte à côté à regarder votre téléphone sans trop suivre ce qui se raconte à côté Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez une pâtisserie, vous seriez : un mille-feuilles à la texture riche et surprenante un mille-feuilles à la texture riche et surprenante un pain au chocolat des familles un pain au chocolat des familles un Paris-Brest à la crème aérienne un Paris-Brest à la crème aérienne un éclair chocolat-pistache, avec un côté de chaque couleur un éclair chocolat-pistache, avec un côté de chaque couleur Correct ! Faux ! Continuer >> Vous êtes avec deux amis entre lesquels vous ressentez soudain une tension. Votre réaction : essayer de détourner leur attention en faisant des blagues essayer de détourner leur attention en faisant des blagues rester silencieuse et attendre que ça passe rester silencieuse et attendre que ça passe leur demander ce qui se passe clairement, au risque de déclencher une tempête leur demander ce qui se passe clairement, au risque de déclencher une tempête leur dire que vous ressentez une tension et que vous n'êtes pas à l'aise, et partir leur dire que vous ressentez une tension et que vous n'êtes pas à l'aise, et partir Correct ! Faux ! Continuer >> Dans vos rêves récurrents, il vous arrive souvent de : voler, et la sensation est incroyable voler, et la sensation est incroyable vous perdre, toujours dans les mêmes endroits vous perdre, toujours dans les mêmes endroits revoir des visages familiers qui datent revoir des visages familiers qui datent vous ne faites pas de rêves récurrents vous ne faites pas de rêves récurrents Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quelle mauvaise décision de soirée êtes vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement...

Crédit photo de une : pexels-burst-544961