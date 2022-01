Pourquoi TikTok est à fond sur Zooey Deschanel et la tendance mode Twee pour 2022 ?

Que les fans de Wes Anderson et de Zooey Deschanel se réjouissent : les looks sixties remixés par les années 2000 reviennent à la mode pour 2022, selon TikTok. À vos cols Claudine, jupes trapèze et ballerines !

Vous vous souvenez de la vague hipster de la fin des années 2000 qui nous a fait croire que c’était stylé de porter de fausses lunettes à épaisses montures noires en plastique et des t-shirts à l’effigie de personnalités qui tendent un index orné d’une moustache dessinée ? Eh bien cette tendance a également été accompagnée d’un pendant beaucoup plus « féminin » (selon les codes dominants de la société), la vogue twee.

Qu’est-ce que la mode twee qui redevient tendance en 2022 ?

C’est en 2009 que le média Today utilise le terme pour fustiger des films indépendants jouant d’une esthétique rétro faussement épurée, à la Juno, Little Miss Sunshine, (500) jours ensemble, et Away We Go, ou plus largement le travail du réalisateur Wes Anderson (en particulier le personnage de Gwyneth Paltrow dans La Famille Tenenbaum sorti en 2002). Forcément, alors que les tendances des années 2000 reviennent en force pour habiller les 2020, voilà, que le style twee refait parler de lui, aujourd’hui sur TikTok.

Il se caractérise par des cols Claudine surdimensionnés, des robes trois trous à la forme trapèze, des mini-jupes, des chaussures babies et Mary-Jane, des couleurs pastel et imprimés sixties. En gros, le genre de look qu’une grande partie de l’imaginaire collectif colle à la peau de l’actrice Zooey Deschanel.

Pourquoi la mode Twee revient au goût du jour en 2022 ?

C’est donc essentiellement des codes mode venus des années 1960, passer à la moulinette des années 2000, et réinterprétés en 2022. Cette esthétique répond à une nostalgie des années 2000 et des films twee culte qui cultivaient une forme d’insouciance, en plus de correspondre aux désirs cottagecore que la pandémie a contribué à revaloriser. Même Zooey Deschanel elle-même s’étonne et s’amuse sur TikTok de ce retour de hype cristallisé et repopularisé justement sur le réseau social chinois.

La bonne nouvelle, c’est que si cette tendance vous plait, vous avez sûrement déjà tout ce qu’il vous faut dans vos placards, ou ceux de votre mère, ou même votre grand-mère. Sinon, rien de plus que de trouver en seconde main des chemises et blouses à col Claudine, des cardigans mignons, des mini-jupes sixties, des petites robes trois trous trapèze, ou encore des ballerines.

5 basiques de la tendance mode twee

Gilet court à torsades en 50% polyester, 45% acrylique, 5% laine — La Redoute Collections, 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%).

Chemise à col claudine et manches courtes, en 100% coton — La Redoute Collections — 20€ au lieu de 39,99€ (-50%).

Jupe trapèze boutonnée sur le devant, en 49% polyester, 40% coton, 11% nylon — Karl Marc John — 37,50€ au lieu de 75,00€ (-50%).

Robe fluide en 90% viscose et 10% polyamide — Artlove — 45€.

Ballerines vernies talon moyen à détail noeud, en similicuir — La Redoute Collections — 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%).

