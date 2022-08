Photographie, gastronomie et féminisme : les meilleures expositions à voir en France cet été

En août, de nombreuses expositions font la part belle aux femmes artistes à travers la France. Voici le guide des meilleures expositions à découvrir cet été.

Les Rencontres de la photographie d’Arles jusqu’au 25 septembre

Après une édition 2021 dédiée aux représentations de la masculinité, Les Rencontres de la photographie d’Arles reviennent en faisant la part belle aux femmes.

Cette année, le festival de photo au rayonnement international accueillie une sélection d’œuvres autour des luttes féministes, autochtones ou encore écologiques.

On est particulièrement pressées de découvrir l’exposition « Une avant-garde féministe des années 1970 », qui réunit plus de deux cents œuvres de soixante-et-onze femmes. Ces artistes dénoncent le sexisme, le racisme et le classisme, selon une approche intersectionnelle et extrêmement moderne.

C’est aussi à Arles que l’on peut découvrir « Je n’ai rien fait de mal », une exposition intime et puissante qui aborde le tabou de l’inceste.

« C’est pas du gâteau » à Dijon jusqu’au 30 avril

La toute jeune Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin a ouvert ses portes à Dijon en mai. Sa toute première exposition temporaire est dédiée à la pâtisserie française. Et pour bien faire les choses, le très célèbre chef Pierre Hermé est parrain de l’évènement.

Au programme de cette exposition à faire saliver : un tour du monde des desserts, comme le donut des États-Unis, les mochis japonais ou la Forêt Noire allemande… Le visiteur a ensuite droit à une immersion dans l’histoire des pâtisseries et leurs créateurs, qui font la fierté de la France. Des macarons à la galette des rois en passant par la bûche de Noël, l’exposition allie histoire et gourmandise !

Très axée sur l’interaction avec le public, l’exposition propose plusieurs activités ludiques, comme un cuiseur artificiel de pâtisseries. Elle constitue donc une bonne idée de sortie avec les enfants.

© Pixino

« Femmes photographes de guerre » à Paris jusqu’au 31 décembre

Présenté au Musée de la Libération, « Femmes photographes » propose un focus sur huit artistes ayant couvert des conflits internationaux depuis les années 1930 et jusqu’en 2011. L’exposition met en lumière l’implication des femmes dans un métier dominé par les hommes. On y découvre des images prises sur le champ de bataille, mais aussi les portraits bouleversants des familles confrontées à la guerre.

Sur le site du musée de la Libération, on lit que l’exposition « questionne la notion de genre, interroge la spécificité du regard féminin sur la guerre, bouscule certains stéréotypes, montre que les femmes sont tout autant passeuses d’images que témoins de l’atroce. » De l’Irak au Cambodge en passant par l’Allemagne nazie, l’exposition retrace 75 ans d’histoire à travers des regards féminins.

© Femmes photographes de guerre – C à vous – 16/03/2022

« Celtique ? » à Rennes jusqu’au 4 décembre

Situé à Rennes, le Musée de Bretagne accueille « Celtique ? » pour une plongée dans la culture celtique. Des danses et musiques, en passant par les druides, les triskell et les nombreuses légendes sur les forêts, la Bretagne est souvent rattachée à la culture celtique. L’exposition questionne ces imbrications : les Bretons sont-ils vraiment les héritiers de cette civilisation apparue à l’âge de fer ?

Au cours de la visite, on a l’occasion d’observer des œuvres d’art et des objets anciens, mais aussi de découvrir l’influence de cette culture sur l’époque contemporaine, à travers le tatouage, par exemple.

« Mimèsis. Un design vivant » à Metz jusqu’au 6 février

Le Centre Pompidou-Metz présente un ensemble de 400 œuvres de 90 créateurs qui ont accueilli la nature dans leur création, d’une façon ou d’une autre.

Mélangeant art, technique et philosophie, l’exposition retrace l’évolution de la nature dans le design. Elle réunit de grands designers internationaux pour montrer comment cette forme d’expression technique et artistique puise dans la nature et l’organique. « Mimèsis » propose un voyage à travers le monde, des États-Unis à la France en passant par l’Inde et le Japon. Elle porte également une réflexion écologique sur le vivant, les matières biologiques et biodégradables.

© EXPOSITION : Mimèsis. Un design vivant.

