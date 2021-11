Pendant le Black Friday La Redoute sublime vos fenêtres : les rideaux sont jusqu’à – 45%

Tirez le rideau sur le vis-à-vis ! Si vous avez l’impression de vivre en colocation avec le voisin d’en face, La Redoute propose de grosses remises sur une sélection de rideaux. Et il y’en a pour tous les goûts !

Le rideau a pour première fonction de nous préserver des petits curieux. Mais c’est aussi et surtout un élément de déco qui apporte une atmosphère intime et chaleureuse pour faire de votre maison un véritable cocon.

Si l’on peut retrouver des rideaux dans toutes les pièces de la maison, on n’utilisera pas forcément les mêmes types de rideaux partout. Souvent, on privilégie les stores pour la cuisine ou la salle de bain, alors qu’on préféra de longs rideaux pour habiller les fenêtres de la chambre. Et là aussi, vous avez l’embarras du choix : un tissu épais pour préserver votre sommeil et opter pour une ambiance cocooning ou un voilage plus fin qui laisse passer la lumière du jour pour un réveil en douceur…

Que vous penchiez pour du lin ou du coton, pour de l’uni ou des motifs, La Redoute lève le voile sur une grosse sélection de rideaux jusqu’à 45% !

Découvrez la sélection de rideaux à -45% sur le site de La Redoute

Insonoriser et réchauffer une pièce

En plus de nous mettre à l’abri des regards indiscrets, les rideaux ont des fonctions insonorisantes. Si vous avez privilégié une déco minimaliste ou que vous êtes en plein emménagement et que les pièces vides résonnent, le rideau est un élément incontournable. Il pourra éviter l’écho au moindre bruit, et réchauffer la pièce !

Créer des cloisons pour transformer un intérieur

Les rideaux n’ont pas seulement leur place devant vos fenêtres. Ils peuvent aussi devenir une cloison pour organiser deux pièces distinctes dans un double salon, protéger du soleil ou encore cacher votre joli bazar dans le dressing ! Assortis aux coussins du canapé ou à votre papier peint, il vous suffit juste de prendre des mesures et d’une échelle pour vous attaquer à la galère de l’installation d’une tringle.

Pour booster votre déco ou donner un peu plus de chaleur à la maison pour l’hiver qui arrive, La Redoute met en avant une sélection de rideaux en promo pendant le Black Friday. Rideaux en velours ou store tamisant, vous trouverez facilement votre bonheur.

Pour sublimer votre intérieur, profitez dès aujourd’hui d’une promotion jusqu’à 45% sur une sélection de rideau. Par exemple ce modèle de rideau en lin Bleu Prusse passe de 49,99€ à seulement 27,49€ !

Crédit photo : Pexels / Carlos Caamal