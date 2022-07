Panique à l’apéro : une pénurie de pois chiche se profile !

Le houmous va-t-il devenir une denrée rare ? L’offre mondiale de pois chiche va chuter de 20% en cette année 2022, notamment à cause du réchauffement climatique et de la guerre en Ukraine.

Depuis plusieurs mois déjà, il devient compliqué de trouver de la moutarde dans les petites, moyennes et grandes surfaces de France, et au-delà. Notamment à cause du conflit en Ukraine. Maintenant, c’est au tour des pois chiches de devenir une denrée rare, relève Ouest France. Le média souligne notamment l’impact du réchauffement climatique. Les États-Unis ont réduit leur plantation de 5% à cause de la sécheresse tandis que des inondations ont plombé les récoltes en Australie.

Pourquoi les pois chiches deviennent une denrée rare ?

Mais c’est surtout le conflit provoqué par la Russie en Ukraine qui intensifie la rareté de la légumineuse, explique le journal régional :

« Kiev, producteur en 2020 de 40 000 tonnes de pois chiches, n’a pas pu ensemencer la totalité de sa récolte à cause de la guerre. Et la Russie, premier exportateur mondial avec 250 000 tonnes (25 % du marché), est sous sanctions. »

À cela s’ajoute évidemment la pandémie, qui a tout compliqué, ainsi que l’inflation qui augmente encore les prix. On se retrouve ainsi avec une demande qui surpasse largement l’offre, et donc des prix qui augmentent d’au moins 12%.

Comment continuer à vivre sans pois chiches ?

Les personnes les plus inventives en cuisine pourront donc tenter de troquer les pois chiches raréfiés par des haricots blancs ou des lentilles vertes, en fonction des plats. Pour du houmous, les lentilles corail font également des merveilles : cuites, mixées avec une bonne dose de tahin (purée de sésame), de sel, poivre, cumin, ail, coriandre, paprika et de citron, et le tour est joué. Je vous conseille évidemment une pointe de piment, voire un peu de mangue pour le côté sucré-salé, afin de vous accommoder de la pénurie de pois chiches.

Crédit photo de Une : pexels-nataliya-vaitkevich-6252725.