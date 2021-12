On peut ENFIN réécouter ses audio WhatsApp avant envoi, miracle de Noël

Grâce à la nouvelle mis à jour WhatsApp, vous n’allez plus vous ridiculiser en envoyant un message vocal complètement raté !

C’est un classique. Ce moment gênant où on veut envoyer un message vocal ténébreux à notre crush sur WhatsApp, mais à la place on bégaie… et une erreur d’inattention plus tard, le message s’envoi tout seul.

Depuis une semaine, c’est terminé, et heureusement ! En effet, WhatsApp arrête enfin de nous ridiculiser : nous pouvons enfin réécouter nos messages vocaux avant envoi, pour avoir l’air aussi sexy et mystérieuses que prévu. Ou juste bien articuler, comme vous voulez.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Comment réécouter un message vocal sur WhatsApp

Alors, comment on fait pour ne pas envoyer directement un message vocal sur WhatsApp, et plutôt le réécouter — pour potentiellement le recommencer ?

Il suffit de glisser l’icône du microphone vers le haut puis d’appuyer sur le bouton stop au milieu de l’écran une fois l’enregistrement terminé. Un bouton lecture apparaît alors, ce qui permet d’écouter le message vocal avant de l’envoyer ou de l’annuler.

Et voilà ! Vous êtes enfin libre de faire les messages vocaux les plus débilos de la terre sans prendre le risque qu’ils s’envoient tout seul. Attention quand même à ne pas faire glisser votre doigt sur la mauvaise touche… On ne pourra plus rien pour vous.

Crédit photo : Pexels – Anton (46924)