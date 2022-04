On n’a pas The Crown, mais on a bientôt Catherine Deneuve en Bernardette Chirac au cinéma

L’icône du cinéma Catherine Deneuve prêtera ses traits à une première Dame qui a marqué l’esprit des français : Bernadette Chirac.

L’heure est décidément au portrait des femmes qui ont marqué la société et la politique de leur époque.

Alors que la série The First Lady, qui reviendra sur le destin de Eleanor Roosevelt, Michelle Obama et Betty Ford, sortira le 17 avril sur Showtime, on sait désormais que Catherine Deneuve prêtera ses traits à une première Dame qui a marqué l’Élysée.

Catherine Deneuve sera Bernadette Chirac

C’est la réalisatrice Léa Doménach, qui avait collaboré avec Agnès Hurstel à l’écriture de la série Jeune et Golri, qui s’est vu confier la lourde tâche de rendre l’histoire des Chirac aussi palpitante qu’un film Marvel.

Ou du moins aussi palpitante que les biopics de Pablo Larrain, dont le film Spencer, sur la vie de Lady Di, (actuellement sur Amazon Prime Video) est une pure splendeur.

Ce film, qui n’a pour l’instant aucune date de sortie, est titré La Tortue et aura donc comme actrice principale Catherine Deneuve, dont le talent n’est plus à prouver.

L’actrice d’aujourd’hui 78 ans, qui a été l’égérie de Jacques Demy, François Truffaut et André Téchiné et s’est récemment essayé à la comédie légère avec notamment Mauvaises herbes de Kheiron, s’essaiera à un nouveau registre avec ce biopic.

Elle incarnera donc une première Dame qui eut une carrière bien remplie entre ses fonctions de conseillère générale de la Corrèze, d’adjointe au maire de Sarran et de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France !

Aux côtés de la grande Catherine Deneuve, ce sera Denis Podalydès qui prêtera ses traits à Jacques Chirac.

La date de sortie est pour l’instant inconnue mais on vous tient au courant dès qu’on en sait plus !

Crédit photo à la Une : Elle s’en va via Allociné