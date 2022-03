On a du mal à y croire mais True Detective aura droit à une saison 4

Avec Barry Jenkins aux manettes, cette nouvelle saison de l’inégale True Detective devrait reconquérir son public.

Sortie en 2014 sur nos écrans, la saison 1 de la série anthologique True Detective avait bluffé le monde grâce à un scénario dense et puissant signé Nic Pizzolatto et un casting premium composé de Matthew McConaughey et de Woody Harrelson.

Trois ans après la sortie de sa saison 3, True Detective s’apprête à renaître de ses cendres, et on espère que ce sera pour le meilleur.

True Detective saison 4, orchestrée par Barry Jenkins

Image tirée de True Detective saison 3, sur HBO

True Detective est une série dite « anthologique ». C’est à dire que chacune de ses saisons sont décorellées des autres, et qu’elles comprennent leur propre histoire, leur propre casting, leur propre réalisateur.

Ainsi, et malheureusement, True Detective est une fiction inégale. Ce qui est bien dommage quand on sait qu’elle avait démarré si fort.

En effet, en 2014, True Detective avait fait sensation en combinant des talents américains très ancrés sur leurs appuis : Nic Pizzolatto au scénario et Cary Joji Fukunaga à la réalisation. Elle enregistrait d’ailleurs de très belles audiences sur HBO.

Pas plus d’un an plus tard, et forte de son succès, la chaine offrait à son public une saison 2, toujours écrite par Nic Pizolatto mais finalement réalisée par Justin Lin. Et cette fois-ci, catastrophe, le show a fortement déplu à la fois à la critique et au public, qui ont de plus en plus boudé le programme au fur et à mesure de la sortie des épisodes.

Prétentieuse et parfaitement ronflante, cette seconde saison avait largement participé à ternir l’image de la série entière.

Heureusement, c’est la magie des séries anthologiques, une troisième saison, sortie 4 ans plus tard, a permis de faire remonter en flèche l’estime du public pour le programme, celui-ci ayant renoué avec ce qui avait fait son succès : une intrigue profondément malsaine, des plot-twists en veux-tu, en voilà, et un casting phénoménal (Mahershala Ali et Stephen Dorff).

Encore 3 ans après ce qu’on croyait être un arrêt définitif du programme, voici que celui-ci renait de ses cendres, comme l’affirme le site Variety.

Et c’est Barry Jenkins, réalisateur oscarisé pour l’éminent Moonlight, qui aura la lourde tâche de relancer la série, sans l’appui de Nic Pizzolato qui a été écarté du projet, mais avec Issá Lopez au scénario (Tigers are not Afraid).

Pour l’heure, aucun pitch n’a été publié, mais une chose est certaine : cette nouvelle saison se déroulera en Arctique, autant dire le lieu idéal pour planter le décor d’un thriller.

True Detective saison 4 n’a pas encore de date de sortie.

Crédit image à la une : True Detective saison 1 via HBO