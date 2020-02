Les NOUVELLES trouvailles d’Internet pour commencer la semaine #6

(Les Trouvailles ont changé de formule, clique ici si t’as raté l’info !)

Les Trouvailles d’Internet sont un rendez-vous incontournable de madmoiZelle !

Chaque lundi, 7h tapantes, sois là pour découvrir les merveilles que l’équipe a été dénicher pour toi sur le Web ♥

Déroule ce thread pour voir des chats poser comme des divas.

Je serais tout à fait capable de faire ça pour mon hamster. Si j’en avais un.

A post shared by 🏸 (@uou___cute) on Feb 10, 2020 at 7:34am PST

Découvrir une nouvelle ville, c’est si excitant !

when you’re in an uber from the airport to a new city pic.twitter.com/0bwjZNPUXg

— J Λ M Ξ S (@jamesglynn) February 7, 2020