5 méchants Disney qui mériteraient d’avoir leur propre film

Récemment, j’ai appris que Gaston de La Belle et la Bête (tu sais, cet horripilant bonhomme qui veut pécho Belle) aurait droit à un préquel dédié à sa personne.

Des préquels sur les méchants Disney

Une chouette nouvelle pour les fans de La Belle et la Bête mais plutôt surprenante si tu veux mon avis car je n’aurai jamais pensé à Gaston pour un film entier !

Pourtant j’adore le concept des préquels sur les méchants Disney.

Je trouve qu’il s’agit souvent des personnages les plus intéressants et que trop peu de crédit leur est accordé.

Disney nous avait d’ailleurs fait une belle démonstration du potentiel de ces fameux préquels avec Maléfique que j’avais beaucoup aimé.

Mais je pense que certains méchants de l’univers Disney méritent largement plus leur propre film !

J’en ai donc discuté avec mes merveilleuses collègues qui m’ont révélé le nom des méchants qu’elles adoreraient voir à l’écran.

Frollo (Le Bossu de Notre-Dame), terrifiant méchant Disney

Ici Mymy, j’arrive en roue arrière pour te parler du méchant Disney qui me fait le plus flipper : le juge Claude Frollo !

Dans Le Bossu de Notre-Dame, Frollo fait la loi sur Paris, et son autorité dépasse les limites du monde judiciaire : même les instances religieuses ont peur de lui…

C’est que ce bon Claudio fait mine d’être le plus pieux des hommes, à sa manière stoïque, aride et hautaine. Point de péché dans son cœur glacial.

Et pourtant, et pourtant…

Son désir très clair envers Esmeralda trahit son ambivalence. Sa haine pour celle qu’il désire, désir qui le mène à se haïr lui-même et donc à vouloir se venger sur l’objet de son désir (tu suis ?), est d’une complexité folle pour un Disney !

Frollo me fait peur car c’est la société qui lui donne ses pouvoirs, pas la magie ou les esprits. Il ressemble aux hommes qui existent de par le monde et punissent les femmes qui n’ont pour tort que de susciter leur désir.

Comment était Frollo enfant ? Qu’a-t-il refoulé pour en arriver à un tel niveau de haine misogyne, raciste, et j’en passe ? Je rêverais de le découvrir !

Quant à la question « quel acteur ferait un bon Frollo », sa réponse est évidente : CHARLES « Tywin Lannister » DANCE !

Il me provoque la même ambivalence « désir / peur » que le juge, donc ça marche très bien. (Oui j’avoue j’ai un peu envie de ken Frollo laisse-moi.)

Docteur Facilier (La princesse et la grenouille), mage noir envoûtant

Je ne me consolerai jamais du succès trop mitigé du film La princesse et la grenouille, qui à mes yeux est un très bon Disney et combine deux avantages uniques :

Mettre en scène la première héroïne Disney noire

Tenter de remettre au goût du jour l’animation traditionnelle qui a fait le succès du studio

En plus, ce long-métrage parle de cuisine (YES), se déroule à la Nouvelle-Orléans (MA PASSION) et son méchant est si fascinant…

J’ai nommé bien sûr le terrifiant Docteur Facilier !

Ce mage adepte du vaudou entourloupe les âmes les plus naïves et se débarrasse des plus alertes, grâce au coup de pouce de ses « amis de l’au-delà ». Amis dont il a lui-même très peur…

La jeunesse d’un envoûteur ? La descente vers la magie noire ? La bicrave permanente pour échapper à ses dettes ? Mais OUI !

L’acteur américain Damon Poitier ressemble à Facilier comme deux gouttes d’eau : le choix est décidément facile.

Jafar (Aladdin), affreux jojo au haut potentiel comique

Yo, ici Kalindi !

Alors Jafar de Aladdin, c’est vraiment ma petite pouliche, je l’adore.

Avec son visage émacié dont chaque ride crie : « ne sois pas assez con du cul pour me faire confiance », il arrive quand même à duper les andouilles qui l’entourent. Et ça, c’est marrant.

Aussi, il a la voix bien grave et le regard perçant, ce qui physiquement l’identifie bien comme le big villain du film.

Son côté franchement rigolo est exacerbé par l’omniprésence sur son épaule de son acolyte : Iago. Un perroquet (presque) aussi méchant que son propriétaire, qui aime voler dans les plumes de ses adversaires.

Il mérite franchement un film rien qu’à lui ce bon vieux Jafar, qui a le sex appeal d’un bulot en mal d’iode.

Pour l’incarner, je choisirais bien un acteur français, pour rendre hommage à notre belle nation.

Instinctivement, je pense à Gérard Darmon, car il faisait trèèèèès bien le méchant pas gentil dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre…

Il a dans son jeu ce qu’il faut d’humour distant, qui colle parfaitement au personnage de Jafar, et sa voix grave et éraillée fera parfaitement l’affaire.

Alors, je me lance dans une carrière de directrice de casting ou pas ?

Mère Gothel (Raiponce), la marâtre diabolique

Ici Océane, et je viens rendre hommage à mes deux méchantes préférées !

Raiponce est le dessin animé Disney « récent » qui m’a le plus marquée. Je le trouve vraiment sous-côté, il est tellement plus riche, drôle et complet que La Reine des Neiges qui l’a totalement éclipsé !

Au-delà du meilleur personnage Disney en la personne de Pascal le caméléon, et de l’agaçante beauté d’Eugène Fitzherbert, j’ai toujours trouvé que le personnage de mère Gothel était beaucoup trop peu exploité.

Comment une femme aussi belle et puissante a pu en arriver à devenir si cruelle, si aigrie, si envieuse, si avide de jeunesse et si égocentrique ?

Gothel a une présence et un charisme remarquables, et j’ai toujours eu la sensation qu’elle traînait un lourd passé, sûrement semé de traumatismes et d’injustices qui ont eu raison de son humanité.

J’adorerais qu’un film lui soit dédié !

Côté casting, j’ai pensé à Eva Green ou Mila Kunis car je pense que les deux pourraient l’incarner à la perfection…

Yzma (Kuzco), « preuve vivante que les dinosaures ont vécu sur la Terre »

J’espère que chaque personne qui lit ses mots a dans ses grands classiques l’exceptionnel Kuzco : l’empereur mégalo.

Ce dessin animé a rythmé absolument toute mon enfance et ma vie. Il est d’une finesse et d’un comique incroyables, et s’il y a bien une méchante qui mérite un film pour elle toute seule… c’est bien Yzma !

Yzma est dénuée de toute joie de vivre, elle est blasée en permanence, cruelle et sans cœur. Sa morphologie reflète à merveille son caractère : sèche et acerbe.

J’aimerais tant qu’on me raconte en image comment elle était jeune, où elle a grandi, et comment elle s’est retrouvée reléguée à servir Kuzco pendant de longues années, empereur immature et insupportable, dans le seul but de le succéder au pouvoir.

Il semblerait qu’Yzma aussi en ait bavé, et dans l’univers de Kuzco, elle est clairement à part. Tâche violette et froide dans un monde chaleureux et mouvementé, elle a l’air tout droit sortie d’une autre planète.

Pour le casting, je me dis que Marcia Cross ferait une super Yzma, mais pas en rousse… Tu en penses quoi ?

D’autres méchants Disney qui mériteraient leur film

Alors, chère lectrice, que penses-tu du choix de mes brillantes collègues ?

J’ai aussi mes propres idées mais je reviendrais pour une deuxième édition de cet article pour te les dévoiler…

C’est promis, j’ai réellement déjà des idées et je n’attends pas ton idée dans les commentaires pour te la chiper !

Je vais aussi foncer poser la question au reste de la rédac pour revenir avec un nouveau top au top lol.

