Matière scolaire genrée, les mathématiques sont de plus en plus désertées par les filles

Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation nationale, vient d’annoncer le retour des mathématiques comme discipline obligatoire au lycée. Une mesure à laquelle le mathématicien Cédric Villani a réagi, rappelant les préjugés qui détournent les jeunes femmes des filières scientifiques.

« Nous avons besoin de jeunes femmes en sciences », a déclaré Cédric Villani, ce lundi 14 novembre, au micro de France Info. Le mathématicien a réagi ce matin à la décision du ministère de l’Éducation nationale de réintégrer les mathématiques comme matière obligatoire au lycée dès la classe de première. La mesure, annoncée le 13 novembre, doit être appliquée dès la rentrée 2023 pour tous les lycéens et lycéennes en filière générale. Depuis septembre 2020 et l’application de la réforme Blanquer, les mathématiques étaient devenues une option. Mais pour le lauréat de la médaille Fields (2010), ce rétropédalage sur les maths ne « suffira (pas) à faire revenir les jeunes filles dont nous avons tant besoin ».

Moins de filles en filière S depuis 2021

En janvier 2022 déjà, au micro de France Info, un autre mathématicien, Jean-Pierre Bourguignon, déplorait les effets désastreux de cette réforme sur la parité en mathématiques. Il affirmait alors que nous avions « perdu vingt ans d’efforts » en deux ans. En effet, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale rapportés par Libération, avant la réforme, les classes de terminales S comptaient presque autant de filles (48,4 %) pratiquant des mathématiques à un niveau intensif que de garçons. En 2021, selon les dernières données disponibles, elles n’étaient plus que 38,6 %.

Pour Cédric Villani, si les jeunes femmes se détournent de cette discipline, c’est en partie à cause de « l’auto-censure (…) dans un contexte où les canons de la société et les préjugés ont la vie dure ». Autrement dit, beaucoup d’étudiantes pensent encore que les mathématiques sont une matière de garçons. « Des préjugés qui se renforcent » et « un problème grave pour la société », selon l’ancien député qui appelle les jeunes femmes à se sentir légitimes dans ce domaine. Il souhaite également que les maths redeviennent l’une des trois spécialités proposées en terminale pour « assurer que les jeunes femmes font partie de cette discipline qui contribue à prévoir le monde de demain ».

Visuel de Une : Unsplash / Kenny Eliason