Marre de procrastiner ? Ce café japonais a trouvé la solution pour rendre ses clients productifs

Le Manuscript Writing Cafe est un repaire d’écrivains, de scénaristes et de mangakas où tout est mis en œuvre pour leur permettre d’être prolifique. La méthode est un peu sévère… mais elle semble porter ses fruits !

Parfois, on a envie d’écrire, de dessiner, de se lancer dans une grande fresque épique, de composer des haïkus… et arrivée devant notre feuille ou notre ordinateur, on se retrouve plutôt à scroller Instagram ou à avoir une furieuse envie de traîner sur Vinted… On se laisse absorber par autre chose, et notre fièvre créative semble s’être évanouie.

Ça, c’est impossible au Manuscript Writing Cafe.

Ce café de Tokyo est désormais connu dans le monde entier pour sa politique un peu particulière en matière de productivité : les auteurs qui viennent y travailler ne peuvent en partir qu’à condition d’avoir terminé leur travail !

Café à volonté et travail sous bonne surveillance

Flippant, non ? Bon, ça mérite quelque explications sur comment fonctionne ce lieu. En arrivant, chaque client doit s’inscrire et préciser ses objectifs et le temps qu’il se donne pour les atteindre.

On ne paie pas à la consommation, mais au temps passé : 130 yen (91 centimes) la première demi-heure, puis 300 yen (2,10 euros) pour chaque heure suivante.

Vous voulez vraiment venir à bout du chapitre final de votre saga médiévale ou bien terminer de retranscrire ce passionnant entretien fleuve de 3 heures pour votre thèse sans être distraite ? Le Manuscript Writing Cafe vous permet d’avoir toute la concentration dont vous avez besoin, une bonne connexion wifi, ainsi que, point non négligeable, du café et du thé à volonté.

Vous aurez aussi le choix du niveau de vérification de l’avancement de votre travail : modéré (on vous demandera où vous en êtes au moment du paiement), normal (on vérifiera à chaque heure où vous en êtes) ou bien fort (les serveurs viendront vous rappeler régulièrement votre deadline). Vos résultats seront même affichés par le patron.

Créé par Takuya Kawai, lui-même auteur, le café contient dix places (seulement). « Le café est devenu connu sur les réseaux sociaux et les gens disent que les règles leur font peur ou qu’ils ont le sentiment qu’on va les surveiller », a expliqué Takuya Kawai à Reuters. « Mais au lieu de les surveiller, je suis là pour les soutenir… Ce qu’ils croyaient faire en un jour est terminé en trois heures, ou une tâche qui en aurait pris trois est finie en une heure. »

Alors ? Convaincue par le modèle du Manuscript Writing Cafe pour vaincre les affres de la procrastination ?

Crédit photo : Ketut Subiyanto via Pexels