Les maisons hybrides Harry Potter existent, d’après J.K Rowling elle-même

D’après Hypable, une potterhead a récemment contacté J.K Rowling sur Twitter afin de lui partager sa perplexité en ce qui concerne la maison Harry Potter à laquelle elle appartient.

J.K Rowling confirme que les maisons hybrides Harry Potter existent

Pottermore aurait classé cette Potterhead à Serpentard il y a quelques années, mais cette dernière a repassé le test il y a peu et cette fois, elle a été mise chez Poufsouffle.

C’est alors que J.K Rowling a fait une révélation. Les maisons hybrides existeraient bel et bien.

Elle a expliqué à la fan qu’elle était visiblement une Serpensouffle.

Tu es une Serpensouffle. C’est très rare, alors bien joué.

@__dominika You're a Slytherpuff. They're incredibly rare, so well done. — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 26, 2015

Du coup, on t’a concocté un test pour que tu découvres ta maison hybride !

À quelle maison hybride d’Harry Potter appartiens-tu ?

J.K Rowling change encore des choses dans Harry Potter ?

Je vois déjà venir la mauvaise fois « Nani nana, elle respecte pas son œuvre, elle invente encore des trucs, nani nana ».

Personnellement, cela fait plusieurs années que je suis de plus en plus dubitative concernant ces catégories presque caricaturales que sont les maisons Harry Potter.

Les gens changent, alors être fichu dans une case à 11 ans dans laquelle on sera jusqu’à la fin de ses jours, c’est pas hyper juste !

En plus, ça craint un peu, les élèves ne sont qu’entre maisons, que ce soit pour étudier, pour manger… Chaque maison est délimitée, ce qui n’incite pas à se mélanger et crée des conflits.

En ce qui me concerne, je trouve ça très bien quand J.K Rowling décide d’actualiser son univers. La chose à été écrite dans les années 1990 et c’est tout à fait normal que l’histoire ne soit donc pas ultra inclusive et woke pour notre regard de millenials en 2020.

Ce que je ne comprends pas, c’est quand des gens se plaignent de la non-inclusivité d’une œuvre qui a été écrite il y a 30 ans, et que les mêmes personnes trouvent encore le moyen de râler quand des mises à jours sont faites !

Bon, je ne vais pas m’étaler sur le sujet.

Je souhaite simplement dire que je suis heureuse que J.K Rowling ne s’accroche pas à ce qu’elle a fait à la base et soit disposée à faire évoluer son univers.

Si elle décidait de sortir une nouvelle série avec de nouveaux personnages dans laquelle Poudlard serait plus actuelle et évoluée, et où des combinaisons de maisons existeraient, j’en serais la première ravie.

Harry Potter est un univers, c’est le Wizarding World ! Laissons-le évoluer afin que jamais il ne meure.

Merci d’être venue à mon Ted Talk.

Perso, je n’ai jamais été satisfaite de mes résultats de maisons, qui sont toujours Gryffondor, et une fois ou deux je suis tombée sur Poufsouffle et Serpentard. Frustrée, j’ai donc décidé que j’étais une divergente.

Et toi, tu penses que tu es une vraie, une pure, ou que tu es une hybride ? Si oui, quel est le mélange qui te correspond ?

À lire aussi : Tout ce qu’il manque aux films Harry Potter selon les fans des livres