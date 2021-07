Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #69

Les Trouvailles du net, épisode #69 : le meilleur remède pour lutter contre la morosité ambiante !

Salut mes petites langoustes,

Je tiens à vous prévenir, ces Trouvailles risquent d’être particulièrement décousues, avec des transitions tout bonnement foireuses, parce que les vacances approchent et que mon cerveau a décidé de se faire la malle en avance, tout seul de son côté.

Déjà, commençons un peu par l’actu de la semaine dernière, qui était, du point de vue culturel, essentiellement tournée vers Cannes, sa pression, son festival (si vous avez la ref, distribution de fougasse aux olives pour tout le monde).

Et quand on pense à Cannes, on pense aussi à ses stars, et à leur faculté à se transformer en mèmes, sans le vouloir, comme ici :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thomas Lélu (@thomaslelu)

E ça a aussi donné la version David Bowie, ma petite préférée :

It's just four David Bowies. pic.twitter.com/fM7hiqUaBp — Erik Tanouye (@toyns) July 15, 2021

En dehors de Cannes, qu’est-ce qui se passe en ce doux (non) mois de juillet ? Certains commencent à préparer leurs vacances, avec plus ou moins de lucidité :

Mon mec : "On va partir avec [son meilleur ami] 3/4 jours dans un cabanon un peu spartiate, à la campagne. Ça va être cool, retour à la nature genre Brokeback Mountain"

Moi : Pardon???

Lui : "tu sais, le film, j'l'ai pas vu mais c'est 2 potes qui vont faire du camping"

Moi : pic.twitter.com/rFAMQMLa0v — Lobster 🦞 🇪🇦 (@theblondlobster) July 9, 2021

D’autres répètent leur choré ardemment pour se la péter devant les copains dans la piscine du camping des Viviers à Biscarrosse-plage :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sculpt Women’s Guide (@sculptwomensguide)

Tiens en parlant de choré, matez-moi ce talent :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Despras (@anthonydespras)

Je sais que vous adorez, vous aussi, les vidéos de danse, alors ma petite préférée de la semaine :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Звездный Бум – Новости Звезд (@zvezdniy_boom)

Ouais, les gens qui font du sport, ça m’impressionne toujours. Tout comme les renards qui découvrent le trampoline :

Pendant ce temps là dans le jardin pic.twitter.com/0cUNQIv7u9 — énorme latatui (@fieldelanation) July 13, 2021

Tiens, en parlant d’animaux qui découvrent des choses, voici à quoi ressemblent un chien velu qui a mis sa tête dans un bol de Smacks. :

In case you ever wanted to know what happens when a dog gets hold of a box of Sugar Puffs.😆😆 pic.twitter.com/R3yuWQteGT — Lynn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💜🤍💚 (@limpet67) July 11, 2021

Ah, les chiens, cette source inépuisable de lol (et de prout) :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Curious Pups (@puppiesarecurious)

Contrairement aux chats, qui sont, quant à eux, une source inépuisable de conneries :

i wonder who did this pic.twitter.com/4M5sD1Y6xp — Out of Context Cats (@OocCats) July 14, 2021

Pour rester avec les chats, vous savez comment gagner leur respect éternel ?

Comment obtenir (enfin !) l'admiration de votre chat. 😬😅 pic.twitter.com/8FdmxNjNe3 — Miss Cat 🐾 (@misscathsy_2) July 11, 2021

Par contre, quand les deux espèces se retrouvent, ça fait un crew des plus stylés (on dirait des quadras qui postent la photo de leur week-end « entre couilles mdr » sur Facebook) :

Posted up with my dawgs pic.twitter.com/aSKBdPsIcL — 𝕯𝖊𝖆𝖉 (@CuteHomies) July 12, 2021

Tenez, en parlant de petites vérités, attention ça va debunker sévère, on aime prendre des risques chez Madmoizelle vous croyez quoi :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie (@maman.memes)

Oui bon, on aime aussi rigoler un bon coup dans la rédac, on est des gens marrants en vrai (sauf deux-trois que je ne citerai pas, je ne suis pas une poukave) :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian (@classicalfuck)

Comme vous le savez, l’été, c’est aussi la saison des mariages. Mais les mariages, c’est pas que des jolies photos pour faire des albums reliés, c’est aussi les photos qu’on ne montre pas, et qui représentent pourtant pas mal la réalité de l’évènement, et ses coulisses :

Dans les mariages, il y a les photos partagées avec les mariés, où tout et tout le monde est parfait. Et puis il y a les autres, qui racontent finalement bien plus l'ambiance, l'amour et la fête. "I’m not a Wedding Photographer" par @ianweldon pic.twitter.com/aEgld9nPsG — Clémence Leleu (@clemenceleleu) July 15, 2021

Vous pouvez retrouver ici la suite de cette série de photos géniales d’Ian Weldon !

En parlant de coulisses (pff, quelle transition toute pétée, là), une petite technique pour apprendre à dessiner des perspectives, ici avec des immeubles de New York :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Watercolor | Акварель 🎨 (@watercolor.illustrations)

Fascinant, n’est-ce pas ? D’ailleurs, dans le genre presque tout aussi fascinant (ou du moins hypnotisant) :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dance Tutorials (@dancertuts)

Attention, attention, ceci est une vidéo de petits trucs miniatures, ma passion :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Appoline B (@projet_maison_de_poupee)

Oui enfin, quand je dis passion, calmons-nous hein. On sait tous que les passions, c’est pas non plus ce qu’il y a de mieux, ça peut même sévèrement vous bouffer la vie :

Laughing but also crying at this pic.twitter.com/QbHftkxtHL — Dr Ash (@dr_ashwitt) July 11, 2021

(Traduction approximative : « Fais un boulot que tu aimes fort, et tu n’auras jamais l’impression de travailler de ta vie et tu travailleras beaucoup trop tout le temps sans te mettre de limites et tu prendras tout bien trop personnellement à cœur« )

Oh et oui, c’est vrai, je ne vous ai pas montré le talent de monteur (et d’acteur/cascadeur ?) de ce jeune homme :

A collection of me turning into random objects. pic.twitter.com/ValPdPNJIj — Kevin Parry (@kevinbparry) July 13, 2021

On continue avec des petites histoires mignonnes :

Une patiente de 95 ans viens me complimenter et me dit que je ressemble à Brad Pitt. 1h après le docteur me dit qu’elle est en globe vésicale donc elle deviens folle et elle était pas cohérente dans les dernières heures. Gros on va se battre elle est super cohérente là ma mamie — baba 🇫🇷🇮🇳 (@babaeldoctor) July 12, 2021

On enchaîne avec une autre petite vérité de la semaine :

Les gamins quand il faut boire le SMECTA : pic.twitter.com/dnW9BrvkKg — Slément 💉💉 #AFKRédaction (@ClementSalviani) July 15, 2021

Et une piste éventuelle dans une enquête toujours en cours :

Dans l’actualité de la semaine, il y avait aussi le bordel autour du pass sanitaire, alors qu’en fait, c’est vachement simple à remplir :

voici le modèle du pass sanitaire, vous n'avez plus qu'à compléter vos nom et prénom ! si comme moi vous êtes contre la vaccination obligatoire partagez à fond !! non à la dictature ! pic.twitter.com/6Dbpcmd7ED — Babor, tout simplement (@baborlelefan) July 12, 2021

Mais finissons plutôt ces Trouvailles avec des bonnes nouvelles, non ?

🐻😊 BONNES NOUVELLES !

Les oursons Huba, Vihar et Goran sont arrivés au sanctuaire des #ours @Arcturosgr ! Les équipes du parc de @BearsBelitsa que nous gérons avec @fourpawsint ont travaillé sans relâche pour les préparer.

🌱Ils sont prêts pour une nouvelle vie dans la nature ! pic.twitter.com/uMkPFsoyEc — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) July 8, 2021

Mais aussi :

En Camargue, la population de flamants roses a presque doublé depuis la pandémie #positivr https://t.co/NbkeWRUlQF — POSITIVR (@ThePOSITIVR) July 13, 2021

Allez, la bisette mes petites biscottes au beurre salé, et à la semaine prochaine !